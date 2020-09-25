Психолог объяснила, почему женщины сходятся с судимыми за тяжёлые преступления мужчинами

Многим одиноким женщинам хочется быть любимыми и кому-то нужными, поэтому они нередко сходятся с судимыми по тяжким преступлениям мужчинами. По словам психолога Инны Хамитовой, такие мужчины умеют быть обаятельными в нужный момент, но рано или поздно проявляют свою натуру.

— Этот человек — преступник, у которого нет никаких моральных тормозов, совести. Он достаточно жестокий. Поэтому, пока ты входишь в сферу его интересов, пока ты ему нужна, он может быть дико обаятельным и говорить про то, что ты — смысл жизни. И это, конечно, этих женщин очень подкупает, потому что очень хочется быть кому-то нужной, важной, ценной, — рассказала Хамитова в беседе с Лайфом.

По её словам, женщины часто считают, что система правосудия несовершенна и их избранник в прошлом оказался за решёткой по ошибке. Поэтому психолог посоветовала никогда не терять бдительность в отношениях с такими людьми.

Как сообщал Лайф, неоднократно ранее судимый житель Нижегородской области накануне убил девятилетнюю дочь своей бывшей сожительницы, с которой познакомился в Интернете. За несколько часов до расправы мужчина убил ещё одну женщину.

Другой же страшный случай произошёл недавно в Рыбинске. Там мужчина изнасиловал и убил двух несовершеннолетних дочерей своей сожительницы. После убийства он расчленил своих жертв, а сам несколько дней скрывался от полиции. Выяснилось, что 40-летний мужчина уже был судим за тяжкие преступления. Он дал признательные показания.