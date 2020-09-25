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Трёхсотлетний дом в Италии и флигель на крыше в Крыму. Митя Фомин похвастался элитной недвижимостью

Артист отметил, что много работает и после окончания самоизоляции выступает чуть ли не ежедневно.

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Митя Фомин. Фото © Instagram / mf_agent

Популярный российский артист Митя Фомин рассказал о своей недвижимости, поделившись, что у него есть несколько домов в разных странах и регионах.

У меня есть дом в Италии, между Флоренцией и Болоньей, на границе Тосканы с Эмилией-Романьей. Сегодня он под присмотром моей родной сестры, гражданки этой страны. Мы честно платим все налоги, недавно перекрыли крышу, поскольку она текла, ведь дому 300 лет. Но он отремонтирован, со всеми удобствами, — сообщил он в беседе с изданием "Дни.ру".

Музыкант признался, что может без проблем поехать в Италию, так как у него есть вид на жительство, однако он любит отдыхать в компании, а с этим сейчас как раз трудно, учитывая ситуацию с границами. Поэтому пока Фомин наслаждается Чёрным морем в Крыму. Он поделился, что купил красивый флигель на крыше с видом на море в десяти метрах от берега.

У артиста также есть квартира в Москве и дача с дорогим дизайнерским ремонтом в Подмосковье. На вопрос, откуда у певца столько денег на недвижимость, Фомин признаётся, что очень много работает, а после окончания самоизоляции выступает практически ежедневно. По данным промоутеров, гонорар музыканта начинается от 10 тысяч долларов за выступление.

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Митя Фомин — популярный российский певец, бывший солист группы Hi-Fi. Помимо этого, Митя — прекрасный танцор, автор песен, лауреат многочисленных премий. Именно с его участием музыкальный коллектив Hi-Fi вознёсся на вершины популярности, а с 2009 года артист выступает сольно. Подробнее о биографии Фомина читайте на uznayvse.ru.

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