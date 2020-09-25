Польская компания D-Day Miniature Studio, которая специализируется на производстве игрушечных фигурок военных различных стран, выпустила новую серию Red Storm over Europe, в которой представила солдат Красной армии в виде мародёров.
В серию входит четыре советских бойца масштабом 1:35, а в подписи они обозначены как "советские солдаты, Европа 1944–1946" и "советские грабители, Европа 1944–1946".
Фигурки представляют собой красноармейцев, вооружённых автоматами и винтовками, которые занимаются мародёрством. Один из них везёт перед собой тачку с картинами, другой надел поверх формы гражданскую одежду, несколько галстуков, цилиндр, а также несёт в руке чемодан. Ещё один солдат на ходу пьёт что-то из бутылки.
Путин: Невозможно представить, что стало бы с миром, не встань на его защиту Красная армияЕё солдатам не нужны были ни слава, ни почести, напомнил российский лидер.
Компания предлагает и другие фигурки военных, среди которых лётчики люфтваффе, бойцы фольксштурма, британские, голландские, бельгийские солдаты времён Первой и Второй мировых войн и другие.
Лента новостей
Психолог объяснила, почему женщины сходятся с судимыми за тяжёлые преступления мужчинами
сегодня в 18:05
С картинами и бутылкой. Польская фирма выпустила фигурки советских солдат в виде мародёров
сегодня в 17:43
В Германии разработали экспресс-тест на CoViD-19, показывающий результат за 40 минут
сегодня в 17:21
Комментариев: 0