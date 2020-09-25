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С картинами и бутылкой. Польская фирма выпустила фигурки советских солдат в виде мародёров

Серия состоит из четырёх игрушечных моделей масштабом 1:35.

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Фото © Facebook / D-Day Miniature Studio

Польская компания D-Day Miniature Studio, которая специализируется на производстве игрушечных фигурок военных различных стран, выпустила новую серию Red Storm over Europe, в которой представила солдат Красной армии в виде мародёров.

В серию входит четыре советских бойца масштабом 1:35, а в подписи они обозначены как "советские солдаты, Европа 1944–1946" и "советские грабители, Европа 1944–1946".

Фигурки представляют собой красноармейцев, вооружённых автоматами и винтовками, которые занимаются мародёрством. Один из них везёт перед собой тачку с картинами, другой надел поверх формы гражданскую одежду, несколько галстуков, цилиндр, а также несёт в руке чемодан. Ещё один солдат на ходу пьёт что-то из бутылки.

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Её солдатам не нужны были ни слава, ни почести, напомнил российский лидер.

Компания предлагает и другие фигурки военных, среди которых лётчики люфтваффе, бойцы фольксштурма, британские, голландские, бельгийские солдаты времён Первой и Второй мировых войн и другие.

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