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"Это криминал. Её просто утопили". Директор Конкина уверена, что дочь актёра умерла не своей смертью

Ранее очевидцы заподозрили, что при посещении бассейна девушка была пьяна.

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Фото © Соцсети

Директор актёра Владимира Конкина Елена Переслени уверена, что дочь артиста София умерла не сама, по мнению женщины, её утопили. Об этом она рассказала в беседе с Лайфом.

Я не ясновидящая, я понимаю просто, что это криминал, что её просто утопили, она не утопленница. Я не знаю, кто и что, как проходят туда (в фитнес-клуб. — Прим. Лайфа), это их уже проблема, — сказала она.

Переслени отметила, что, по её данным, в крови девушки не обнаружили следов алкоголя, хотя руководство фитнес-клуба настаивает, что от Софии в день трагедии пахло спиртными напитками. Директор добавила, что некоторое время дочь актёра работала в сфере недвижимости. Вероятно, она могла кому-то помешать, предположила собеседница.

Она также рассказала, что родным пока не передали тело умершей. Переслени отметила, что хоронить девушку собираются в закрытом режиме.

Очевидцы разглядели штопор у дочери Конкина в день её гибели и предположили, что она пришла в бассейн пьяной

Однако, по предварительным данным, в крови погибшей не нашли алкоголя.

Как стало известно Лайфу, предварительно, в организме погибшей действительно не обнаружено следов алкогольной интоксикации, однако окончательный результат экспертизы будет известен только в течение полутора недель.

Как ранее сообщал Лайф, София Конкина утонула в бассейне одного из столичных фитнес-клубов. О её смерти стало известно лишь спустя два дня, а следствие проверяет криминальную версию произошедшего, поскольку София отлично плавала.


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