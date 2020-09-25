"Это криминал. Её просто утопили". Директор Конкина уверена, что дочь актёра умерла не своей смертью

Директор актёра Владимира Конкина Елена Переслени уверена, что дочь артиста София умерла не сама, по мнению женщины, её утопили. Об этом она рассказала в беседе с Лайфом.
— Я не ясновидящая, я понимаю просто, что это криминал, что её просто утопили, она не утопленница. Я не знаю, кто и что, как проходят туда (в фитнес-клуб. — Прим. Лайфа), это их уже проблема, — сказала она.
Переслени отметила, что, по её данным, в крови девушки не обнаружили следов алкоголя, хотя руководство фитнес-клуба настаивает, что от Софии в день трагедии пахло спиртными напитками. Директор добавила, что некоторое время дочь актёра работала в сфере недвижимости. Вероятно, она могла кому-то помешать, предположила собеседница.
Она также рассказала, что родным пока не передали тело умершей. Переслени отметила, что хоронить девушку собираются в закрытом режиме.
Очевидцы разглядели штопор у дочери Конкина в день её гибели и предположили, что она пришла в бассейн пьянойОднако, по предварительным данным, в крови погибшей не нашли алкоголя.
Как стало известно Лайфу, предварительно, в организме погибшей действительно не обнаружено следов алкогольной интоксикации, однако окончательный результат экспертизы будет известен только в течение полутора недель.
Как ранее сообщал Лайф, София Конкина утонула в бассейне одного из столичных фитнес-клубов. О её смерти стало известно лишь спустя два дня, а следствие проверяет криминальную версию произошедшего, поскольку София отлично плавала.
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