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Солнечное излучение помешает работе телевизоров в России

В ближайший месяц вероятны распад картинки на пиксели и её незначительные "зависания".

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Фото © Pixabay

В октябре жители России могут столкнуться с помехами на своих телеэкранах. Связано это будет с периодом осенней интерференции, когда излучение Солнца может влиять на телевизионный сигнал. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

27 сентября в небе над Россией начинается осенняя интерференция явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал, — рассказали в пресс-службе компании.

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Учёные подсчитали, сколько всего накопилось в Солнечной системе, и пришли к удивительному выводу.

Там добавили, что большинство россиян, вероятно, не заметят изменений в вещании. Исключениями могут стать незначительные "зависания" картинки и её распад на пиксели. Продлится это до 22 октября. Как объяснили в пресс-службе, помехи появляются из-за того, что Солнце располагается ровно позади спутников связи, создавая радиоволны, которые перебивают телесигналы.

Ранее учёные предупредили о сильнейшей магнитной буре, которая ждёт Землю с 26 по 28 сентября. Пик её придётся на 27 сентября.

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