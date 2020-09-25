Солнечное излучение помешает работе телевизоров в России

В октябре жители России могут столкнуться с помехами на своих телеэкранах. Связано это будет с периодом осенней интерференции, когда излучение Солнца может влиять на телевизионный сигнал. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

— 27 сентября в небе над Россией начинается осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал, — рассказали в пресс-службе компании.

Там добавили, что большинство россиян, вероятно, не заметят изменений в вещании. Исключениями могут стать незначительные "зависания" картинки и её распад на пиксели. Продлится это до 22 октября. Как объяснили в пресс-службе, помехи появляются из-за того, что Солнце располагается ровно позади спутников связи, создавая радиоволны, которые перебивают телесигналы.