Российским кинотеатрам запретят закрывать двери на ключ во время сеансов

В России со следующего года запрещается закрывать на ключ двери в кинотеатрах во время сеансов, говорится в постановлении Правительства РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
— В период проведения мероприятия запрещается закрывать входные двери и двери эвакуационных выходов на ключ, — сказано в постановлении "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ".
Документ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Ранее Лайф рассказывал, что в Великобритании грабитель-неудачник не смог сбежать с места преступления из-за заклинившей двери.
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