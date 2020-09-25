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Российским кинотеатрам запретят закрывать двери на ключ во время сеансов

Речь идёт в том числе об эвакуационных выходах.

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Фото © Pixabay

В России со следующего года запрещается закрывать на ключ двери в кинотеатрах во время сеансов, говорится в постановлении Правительства РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В период проведения мероприятия запрещается закрывать входные двери и двери эвакуационных выходов на ключ, — сказано в постановлении "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ".

В Антарктиде вновь заработал кинотеатр

Предыдущее культурное заведение демонтировали два года назад.

Документ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Ранее Лайф рассказывал, что в Великобритании грабитель-неудачник не смог сбежать с места преступления из-за заклинившей двери.

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