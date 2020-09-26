Диетолог рассказала, какие "здоровые" продукты не такие полезные, как о них говорят

На пути к здоровому образу жизни многие люди начинают искать более "здоровое" питание. Как рассказала диетолог-нутрициолог Арина Скоромная в интервью радио Sputnik , нередко это заставляет ошибочно перейти на обезжиренные продукты.

— Жиры необходимы человеку, и, если мы всё будем есть обезжиренное, сделаем хуже здоровью. Кальций не усваивается без жиров, поэтому в обезжиренных молочных продуктах нет практической пользы, — сказала она.

По словам диетолога, нередко могут оказаться не такими полезными и другие "здоровые" продукты, например сок по утрам и фитнес-батончики. В обоих случаях необходимо внимательно изучить упаковку и состав перед покупкой.