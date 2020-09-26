Учёные из США выяснили, какой витамин является самым важным в борьбе с CoViD-19

Учёные из Соединённых Штатов обнаружили, что у пациентов с коронавирусом с нормальным уровнем витамина D в крови количество тяжёлых случаев и летальных исходов гораздо меньше, нежели у тех, у кого наблюдается его дефицит. Результаты исследования специалистов из Медицинской школы Бостонского университета были опубликованы в журнале PLOS One.
Уточняется, что учёные проанализировали, как влияет уровень витамина D в крови на тяжесть заболевания и показатель смертности при CoViD-19. Они взяли образцы крови у 235 человек в тот момент, когда их госпитализировали с коронавирусной инфекцией, и измерили содержание 25-гидроксивитамина D в сыворотке — маркера уровня витамина D.
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После этого исследователи наблюдали за пациентами, фиксируя клиническую тяжесть инфекции и исход заболевания, а также тяжёлые симптомы, среди которых потеря сознания, затруднённое дыхание и гипоксия. У них также отслеживали воспалительный маркер в крови — С-реактивный белок и количество лимфоцитов (иммунных клеток, помогающих бороться с болезнью).
Затем американские учёные сравнили все эти параметры у пациентов с дефицитом витамина D и пациентов с достаточным уровнем — не менее 30 нанограммов на миллилитр. Выяснилось, что у больных коронавирусом, у которых достаточно витамина D, риск неблагоприятных клинических исходов — развития тяжёлых осложнений или смерти — гораздо ниже.
Стоит отметить, что у пациентов старше 40 лет с достаточным уровнем витамина D вероятность смерти от инфекции на 51,5 процента ниже, чем у заражённых с его дефицитом. Кроме того, у них более низкий уровень С-реактивного белка и более высокий — лимфоцитов.
Учёные назвали витамин, способный остановить размножение CoViD-19Их коллеги призвали относиться к результатам данного исследования с осторожностью.
— Это исследование предоставляет прямые доказательства того, что достаточность витамина D может предотвратить осложнения, включая цитокиновый шторм, и, в конечном итоге, смерть от CoViD-19, — отметил руководитель исследования доктор Майкл Холик.
До этого специалист уже выяснил, что при необходимом количестве витамина D в крови риск заражения коронавирусом снижается на 54 процента, а также что витамин помогает бороться не только с коронавирусом, но и с другими вирусами, вызывающими заболевания верхних дыхательных путей, в том числе сезонный грипп. Холик поведал, что существуют опасения по поводу того, что сочетание гриппа и CoViD-19 может резко увеличить количество госпитализаций и летальных исходов, а также осложнить протекание болезни. Поэтому он советует принимать добавки с витамином D, чтобы снизить риск заражения и осложнений от коронавируса и гриппа, особенно в зимний период.
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