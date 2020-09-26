Вин Дизель выпустил свой первый сингл

Популярный американский актёр и деятель кино Марк Синклер, более известный как Вин Дизель, решил расширить горизонты своего творчества, а заодно выполнить обещание фанатам и выпустил трек Feel Like I Do совместно с норвежским диджеем Kygo.

— Я так долго обещал написать музыку, воодушевлённую вами, чтобы выйти из моей зоны комфорта, — написал новоиспечённый музыкант в "Инстаграме".

Он поблагодарил своих фанатов за поддержку, которую они ему оказывали, и выразил надежду, что трек заставит их "гордиться" своим кумиром.