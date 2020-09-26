Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Вин Дизель выпустил свой первый сингл

По его словам, это стало выходом из "зоны комфорта".

75

Популярный американский актёр и деятель кино Марк Синклер, более известный как Вин Дизель, решил расширить горизонты своего творчества, а заодно выполнить обещание фанатам и выпустил трек Feel Like I Do совместно с норвежским диджеем Kygo.

Я так долго обещал написать музыку, воодушевлённую вами, чтобы выйти из моей зоны комфорта, — написал новоиспечённый музыкант в "Инстаграме".

Он поблагодарил своих фанатов за поддержку, которую они ему оказывали, и выразил надежду, что трек заставит их "гордиться" своим кумиром.

Ранее Лайф сообщал, что сериал "Ведьмак" остался без важного актёра из-за коронавируса.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.