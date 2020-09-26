Пьяный водитель под наркотиками после ДТП перетащил тело девушки за руль, чтобы выставить её виноватой

В Великобритании 22-летний Канад Барси после вечеринки с алкоголем и кокаином устроил смертельное ДТП. И до приезда полиции перетащил тело девушки с заднего сиденья за руль, чтобы обвинить в аварии. Об этом сообщает Daily Mail.

— Некоторые участники вечеринки были впечатлены автомобилем и потребовали прокатиться на нём, трое из них уехали с ним в два часа ночи, — говорится в публикации.

Как удалось установить следствию, на высокой скорости водитель не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в дерево. Пассажир на переднем сиденье погиб на месте, задние с тяжёлыми травмами были без сознания. В этот момент Барси и провёл свою "рокировку".

В ходе разбирательства выяснилось, что никто из выживших не помнит ни сам момент столкновения, ни то, что было после него. Однако следователям удалось добраться до сути — они нашли следы крови и ДНК на подушке безопасности водителя, что однозначно указывало на виновника аварии. Приговор ему будет оглашён в следующем месяце.