Медики предположили, что коронавирус может остаться с человечеством навсегда

Международные специалисты заявляют, что коронавирусная инфекция может остаться с человечеством навсегда, даже после массовой вакцинации граждан. Об этом сообщает издание Politico.

Однако, как отмечают медики, CoViD-19 станет "управляемым вирусом" и вполне обычным явлением для населения планеты.

— Многие люди думают, что вакцины автоматически уничтожают вирусы. Но это не так, — подчеркнула вирусолог Анжела Расмуссен.

По мнению специалистов, в будущем коронавирус будет наносить незначительный вред, так как препараты могут быть более стойкими, а иммунитет людей будет повышаться после самой болезни или введения лекарства от CoViD-19.

Врачи уверяют, что важная роль в дальнейшем будет отведена иммунной памяти. Профессор вакцинологии из Медицинской школы Икана Флориан Краммер поведал, что в долгосрочной перспективе людей будут вакцинировать в детстве, что позволит повысить иммунитет.

— К тому времени, когда они действительно попадут в группу высокого риска, которая начинается с 50 лет, у них, вероятно, не будет серьёзных заболеваний, — уточнил специалист.

Кроме того, эксперты признались, что очень важно улучшать методы лечения и получить новые препараты для эффективной борьбы с коронавирусом.