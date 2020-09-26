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Медики предположили, что коронавирус может остаться с человечеством навсегда

При этом они заметили, что в будущем вирус станет управляемым и вполне обычным для населения.

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Фото © Pixabay

Международные специалисты заявляют, что коронавирусная инфекция может остаться с человечеством навсегда, даже после массовой вакцинации граждан. Об этом сообщает издание Politico.

Однако, как отмечают медики, CoViD-19 станет "управляемым вирусом" и вполне обычным явлением для населения планеты.

Многие люди думают, что вакцины автоматически уничтожают вирусы. Но это не так, — подчеркнула вирусолог Анжела Расмуссен.

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По их словам, сочетание гриппа и коронавируса может резко увеличить количество госпитализаций и летальных исходов.

По мнению специалистов, в будущем коронавирус будет наносить незначительный вред, так как препараты могут быть более стойкими, а иммунитет людей будет повышаться после самой болезни или введения лекарства от CoViD-19.

Врачи уверяют, что важная роль в дальнейшем будет отведена иммунной памяти. Профессор вакцинологии из Медицинской школы Икана Флориан Краммер поведал, что в долгосрочной перспективе людей будут вакцинировать в детстве, что позволит повысить иммунитет.

К тому времени, когда они действительно попадут в группу высокого риска, которая начинается с 50 лет, у них, вероятно, не будет серьёзных заболеваний, — уточнил специалист.

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Телеведущий отметил, что CoViD-19 абсолютно непредсказуем и пришёл в жизнь человека навсегда.

Кроме того, эксперты признались, что очень важно улучшать методы лечения и получить новые препараты для эффективной борьбы с коронавирусом.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавирусной инфекции стала для мира пятым "всадником апокалипсиса".

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