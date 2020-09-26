Байден пообещал России "последствия" за "вмешательство" в выборы в США в случае победы

Кандидат в президенты Соединённых Штатов от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае его победы на предстоящих президентских выборах Россию ждут последствия за якобы вмешательство в предвыборный процесс в Америке. Об этом он рассказал в эфире телеканала NBC.
— Я обещаю вам, что будут последствия. Если я выиграю, это будет иметь последствия за вмешательство в наши суверенные дела, — отметил Байден.
"Посмотрим, что произойдёт". Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в случае поражения на выборахТакже американский лидер вновь раскритиковал голосование по почте.
До этого директор ФБР Кристофер Рэй сообщал, что Россия пытается повлиять на будущие выборы в США, однако признал, что каких-либо кибератак со стороны Москвы на связанную с выборами инфраструктуру зафиксировано не было.
В Америке уже не раз заявляли, что РФ, Китай и Иран предпринимают попытки вмешаться в выборы президента США. Российская сторона категорически отрицает данные обвинения.
Выборы главы государства в Штатах запланированы на 3 ноября. Главным оппонентом демократа Байдена станет действующий глава Белого дома республиканец Дональд Трамп.
Пушков заявил, что Россия станет первым объектом атаки, если Байден победит на выборах в СШАПо его словам, в таком случае Штаты бросятся навязывать свои "ценности и идеалы" всему остальному миру.
Ранее сообщалось, что специалисты корпорации Microsoft зафиксировали попытку кибератаки на фирму, занимающуюся консультациями кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. По мнению представителей IT-корпорации, за атакой могут стоять некие "российские хакеры".
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