Байден пообещал России "последствия" за "вмешательство" в выборы в США в случае победы

Кандидат в президенты Соединённых Штатов от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае его победы на предстоящих президентских выборах Россию ждут последствия за якобы вмешательство в предвыборный процесс в Америке. Об этом он рассказал в эфире телеканала NBC.

— Я обещаю вам, что будут последствия. Если я выиграю, это будет иметь последствия за вмешательство в наши суверенные дела, — отметил Байден.

До этого директор ФБР Кристофер Рэй сообщал, что Россия пытается повлиять на будущие выборы в США, однако признал, что каких-либо кибератак со стороны Москвы на связанную с выборами инфраструктуру зафиксировано не было.

В Америке уже не раз заявляли, что РФ, Китай и Иран предпринимают попытки вмешаться в выборы президента США. Российская сторона категорически отрицает данные обвинения.

Выборы главы государства в Штатах запланированы на 3 ноября. Главным оппонентом демократа Байдена станет действующий глава Белого дома республиканец Дональд Трамп.