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В США беременная женщина бросилась на помощь мужу, на которого напала акула

Уточняется, что у пострадавшего тяжёлые травмы плеча.

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Фото © Pixabay

В американском штате Флорида беременная женщина бросилась в море на помощь своему супругу, на которого напала акула. Об этом сообщает BBC News.

Как утверждается, 30-летний мужчина решил поплавать с маской и трубкой на рифе Сомбреро. Однако хищница укусила его практически сразу после того, как он зашёл в воду. Его жена увидела плавник акулы и кровь супруга на воде и после этого "без колебаний" нырнула ради спасения мужчины.

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Исо Мачадо из Майами, США, отмечала свой день рождения на Багамах на лодке друга, когда неожиданно для всех девушке пришлось близко познакомиться с акулой.

После того как девушке удалось вытащить мужа в безопасное место, другие члены семьи позвонили в службу спасения. Мужчину немедленно доставили в травматологический центр в Майами, где ему оказали медицинскую помощь. Уточняется, что у него тяжёлые травмы плеча. По словам сотрудника службы спасения, когда они прибыли, пострадавший был в критическом состоянии.

Ранее Лайф рассказывал о том, как рыбаки сняли на видео большую акулу недалеко от мыса Вятлина острова Русский в Приморье. Она подплыла к лодке, сделала несколько кругов вокруг неё, после чего попробовала на вкус винт двигателя судна.

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Взрослые особи достигали в длину 16 метров.

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