В США беременная женщина бросилась на помощь мужу, на которого напала акула

В американском штате Флорида беременная женщина бросилась в море на помощь своему супругу, на которого напала акула. Об этом сообщает BBC News.

Как утверждается, 30-летний мужчина решил поплавать с маской и трубкой на рифе Сомбреро. Однако хищница укусила его практически сразу после того, как он зашёл в воду. Его жена увидела плавник акулы и кровь супруга на воде и после этого "без колебаний" нырнула ради спасения мужчины.

После того как девушке удалось вытащить мужа в безопасное место, другие члены семьи позвонили в службу спасения. Мужчину немедленно доставили в травматологический центр в Майами, где ему оказали медицинскую помощь. Уточняется, что у него тяжёлые травмы плеча. По словам сотрудника службы спасения, когда они прибыли, пострадавший был в критическом состоянии.