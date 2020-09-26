Учёные научили искусственный интеллект вычислять одиноких пенсионеров по голосу

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего создали программу, которая способна самостоятельно определить уровень одиночества человека по одной лишь записи его голоса. Результаты их работы были опубликованы на сайте Sciencedirect.com.

Учёные из США выяснили, какой витамин является самым важным в борьбе с CoViD-19 По их словам, сочетание гриппа и коронавируса может резко увеличить количество госпитализаций и летальных исходов.

В эксперименте приняли участие 80 человек в возрасте от 66 до 94 лет. Они заполнили стандартный опросник на определение одиночества, а затем у каждого участника взяли полуторачасовое интервью, в ходе которого спрашивали про одиночество. Затем эти записи изучал искусственный интеллект.

Как оказалось, программа смогла достоверно определить качественные признаки одиночества в речи с точностью до 94%, а количественные — до 76%, что является определённым успехом. В будущем учёные планируют продолжить свою работу, поскольку именно автоматизация диагностики психических расстройств может стать ключом к успехам в борьбе с ними. На пользу теории идёт также то обстоятельство, что некоторые люди не готовы искренне признаться в своих проблемах перед другими, а с машиной такого не бывает.