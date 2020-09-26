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Учёные научили искусственный интеллект вычислять одиноких пенсионеров по голосу

Точность его работы составила более 70%.

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Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего создали программу, которая способна самостоятельно определить уровень одиночества человека по одной лишь записи его голоса. Результаты их работы были опубликованы на сайте Sciencedirect.com.

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По их словам, сочетание гриппа и коронавируса может резко увеличить количество госпитализаций и летальных исходов.

В эксперименте приняли участие 80 человек в возрасте от 66 до 94 лет. Они заполнили стандартный опросник на определение одиночества, а затем у каждого участника взяли полуторачасовое интервью, в ходе которого спрашивали про одиночество. Затем эти записи изучал искусственный интеллект.

Как оказалось, программа смогла достоверно определить качественные признаки одиночества в речи с точностью до 94%, а количественные — до 76%, что является определённым успехом. В будущем учёные планируют продолжить свою работу, поскольку именно автоматизация диагностики психических расстройств может стать ключом к успехам в борьбе с ними. На пользу теории идёт также то обстоятельство, что некоторые люди не готовы искренне признаться в своих проблемах перед другими, а с машиной такого не бывает.

Ранее Лайф сообщал, что учёные выявили возможную связь коронавируса и опухолей головного мозга.

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