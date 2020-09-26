Первый разговор Путина и нового премьера Японии может состояться 29 сентября

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, немногим более недели назад занявший свой пост, планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным до конца сентября. Об этом сообщает NHK.
Экс-премьер Японии Абэ рассказал о самом близком моменте к заключению мирного договора с РоссиейОн также поведал, из-за чего этого так и не произошло.
Отмечается, что в настоящее время дата всё ещё согласовывается, ориентировочно телефонный разговор двух лидеров может состояться 29 сентября.
Ранее Лайф сообщал, что МИД Японии заявил о готовности нового кабмина к диалогу с Россией.
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