В Щербинке водитель устроил лобовое ДТП с такси на встречке и погиб — видео

В Щербинке на Симферопольском шоссе водитель легкового автомобиля не справился с управлением на пустой дороге и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной такси. Лайф публикует видеозапись с места аварии.
Виновник ДТП от полученных травм скончался на месте, пассажир автомобиля оказался зажат в искорёженном кузове. На месте работают экстренные службы, причина аварии устанавливается.
Пьяный водитель под наркотиками после ДТП перетащил тело девушки за руль, чтобы выставить её виноватойСледователям удалось установить истинного виновника.
Ранее Лайф публиковал видеозапись момента аварии с участием мотоцикла, который сбил ребёнка на самокате и протаранил два автомобиля.
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