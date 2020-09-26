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В Щербинке водитель устроил лобовое ДТП с такси на встречке и погиб — видео

Причина аварии устанавливается.

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Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Щербинке на Симферопольском шоссе водитель легкового автомобиля не справился с управлением на пустой дороге и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной такси. Лайф публикует видеозапись с места аварии.

Виновник ДТП от полученных травм скончался на месте, пассажир автомобиля оказался зажат в искорёженном кузове. На месте работают экстренные службы, причина аварии устанавливается.

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Следователям удалось установить истинного виновника.

Ранее Лайф публиковал видеозапись момента аварии с участием мотоцикла, который сбил ребёнка на самокате и протаранил два автомобиля.

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