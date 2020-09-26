В Щербинке водитель устроил лобовое ДТП с такси на встречке и погиб — видео

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

В Щербинке на Симферопольском шоссе водитель легкового автомобиля не справился с управлением на пустой дороге и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной такси. Лайф публикует видеозапись с места аварии.