Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В Москве возобновят работу системы соцподдержки граждан, которые должны оставаться дома

Накануне мэр города анонсировал введение мер из-за CoVID-19.

29
Post cover

Фото © Максим Коротченко / ТАСС

В Москве с 27 сентября будет возобновлена работа системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые должны оставаться дома в связи с ситуацией вокруг коронавируса. Об этом в своём блоге сообщил мэр города Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что работающим пенсионерам возрастом старше 65 лет будут автоматически оформлены больничные листы. При этом беременные и люди, страдающие хроническими заболеваниями, для оформления справки должны позвонить на горячую линию.

Кроме того, горожанам, состоящим на учёте в поликлиниках, будут доставлять на дом лекарства по льготным рецептам. Социальные работники по заявке на горячую линию доставят продукты, корма для животных, лекарства.

Дорогие мои ветераны, прошу вас поберечь себя. Пожалуйста, оставайтесь дома. И помните, что вы не одни. Если нужна помощь, не стесняйтесь обращаться по телефону горячей линии и в другие городские службы, — обратился Собянин к участникам Великой Отечественной войны.

Собянин заявил о переводе на удалёнку трети сотрудников мэрии Москвы

Градоначальник отметил, что переход на дистанционный режим работы весной позволил замедлить распространение коронавируса.

Мэр подчеркнул, что весной все смогли убедиться в том, что москвичи – отзывчивые и щедрые люди, всегда готовые прийти на помощь.

Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал введение мер для самых уязвимых категорий граждан в связи с ситуацией вокруг коронавируса. Он рассказал, будут ли штрафовать пожилых москвичей за выход из дома.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.