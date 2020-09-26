В Москве возобновят работу системы соцподдержки граждан, которые должны оставаться дома

В Москве с 27 сентября будет возобновлена работа системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые должны оставаться дома в связи с ситуацией вокруг коронавируса. Об этом в своём блоге сообщил мэр города Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что работающим пенсионерам возрастом старше 65 лет будут автоматически оформлены больничные листы. При этом беременные и люди, страдающие хроническими заболеваниями, для оформления справки должны позвонить на горячую линию.

Кроме того, горожанам, состоящим на учёте в поликлиниках, будут доставлять на дом лекарства по льготным рецептам. Социальные работники по заявке на горячую линию доставят продукты, корма для животных, лекарства.

— Дорогие мои ветераны, прошу вас поберечь себя. Пожалуйста, оставайтесь дома. И помните, что вы не одни. Если нужна помощь, не стесняйтесь обращаться по телефону горячей линии и в другие городские службы, — обратился Собянин к участникам Великой Отечественной войны.

Мэр подчеркнул, что весной все смогли убедиться в том, что москвичи – отзывчивые и щедрые люди, всегда готовые прийти на помощь.