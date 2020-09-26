"Командир был спокоен". Пилот рухнувшего под Харьковом Ан-26 сообщал о готовности посадить самолёт с неполадками

Командир разбившегося в Харьковской области Украины Ан-26 был спокоен после того, как в самолёте возникли неполадки с левым двигателем. Он заявил диспетчеру о готовности посадить борт на одном двигателе, это предусмотрено техническим регламентом, заявил министр обороны страны Андрей Таран.

— Через восемь-девять минут командир корабля сказал диспетчеру, что готов к посадке. Через минуту-две самолёт пропал с радаров, рухнул на землю и загорелся, — написал в "Фейсбуке" заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Он пояснил, что бортовые самописцы потерпевшего крушение Ан-26 пока не найдены. Власти надеются, что информация, которая находится в чёрных ящиках, прольёт свет на причины авиакатастрофы.

Соболезнования в связи с гибелью людей при крушении судна украинской стороне направили российский омбудсмен Татьяна Москалькова и министры иностранных дел ряда стран ЕС.