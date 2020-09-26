"Командир был спокоен". Пилот рухнувшего под Харьковом Ан-26 сообщал о готовности посадить самолёт с неполадками

Командир разбившегося в Харьковской области Украины Ан-26 был спокоен после того, как в самолёте возникли неполадки с левым двигателем. Он заявил диспетчеру о готовности посадить борт на одном двигателе, это предусмотрено техническим регламентом, заявил министр обороны страны Андрей Таран.
— Через восемь-девять минут командир корабля сказал диспетчеру, что готов к посадке. Через минуту-две самолёт пропал с радаров, рухнул на землю и загорелся, — написал в "Фейсбуке" заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Он пояснил, что бортовые самописцы потерпевшего крушение Ан-26 пока не найдены. Власти надеются, что информация, которая находится в чёрных ящиках, прольёт свет на причины авиакатастрофы.
Харьковский губернатор заявил, что перед крушением Ан-26 пилоты сообщили об отказе левого двигателяОн также отметил, что это был учебный полёт.
Соболезнования в связи с гибелью людей при крушении судна украинской стороне направили российский омбудсмен Татьяна Москалькова и министры иностранных дел ряда стран ЕС.
Напомним, на борту рухнувшего накануне самолёта находилось 27 человек, из них 25 погибли. Сегодня утром на месте трагедии было найдено тело одного из погибших, спасатели ведут поиски тел ещё двух человек.
Комментариев: 0