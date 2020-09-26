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В Петербурге водитель легковушки попал в смертельное ДТП с автобусом. Но умереть он мог ещё до столкновения — видео

Других пострадавших в аварии нет.

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Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Санкт-Петербурге сегодня рано утром произошло смертельное ДТП — легковой автомобиль Ford Focus на полной скорости влетел в автобус Volgabus, водитель "форда" умер. По данным УГИБДД ГУ МВД России по городу и области, инцидент произошёл на Народной улице около 06:35 мск. Лайф публикует видеозапись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент столкновения.

Отмечается, что в автобусе под управлением 64-летнего водителя ехало пять-семь пассажиров, никто из них не пострадал. Однако 35-летний мужчина, находившийся за рулём легковушки, умер. По одной из версий, его смерть могла наступить ещё до аварии, из-за чего и произошло столкновение машины с автобусом.

Правоохранители проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

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Следователям удалось установить истинного виновника.

Ранее Лайф рассказывал о смертельном лобовом ДТП с такси в Щербинке.

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