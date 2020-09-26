В Петербурге водитель легковушки попал в смертельное ДТП с автобусом. Но умереть он мог ещё до столкновения — видео

В Санкт-Петербурге сегодня рано утром произошло смертельное ДТП — легковой автомобиль Ford Focus на полной скорости влетел в автобус Volgabus, водитель "форда" умер. По данным УГИБДД ГУ МВД России по городу и области, инцидент произошёл на Народной улице около 06:35 мск. Лайф публикует видеозапись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент столкновения.

Отмечается, что в автобусе под управлением 64-летнего водителя ехало пять-семь пассажиров, никто из них не пострадал. Однако 35-летний мужчина, находившийся за рулём легковушки, умер. По одной из версий, его смерть могла наступить ещё до аварии, из-за чего и произошло столкновение машины с автобусом.