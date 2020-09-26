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Полиция завела дело после обнаружения наркотиков в организме сбившего пешеходов рэпера Эллея

Сам начинающий музыкант утверждает, что речь идёт об обезболивающих.

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Фото © Щербак Александр / ТАСС

Столичная полиция завела уголовное дело о сбыте наркотиков после обнаружения их следов в организме рэпера Эльмина Гулиева (Эллей), сообщает агентство городских новостей "Москва". Начинающий музыкант сейчас находится под стражей из-за того, что протаранил толпу прохожих в центре города.

После обнаружения в моче Гулиева каннабиноидов возбуждено уголовное дело по факту сбыта ему наркотиков неустановленным лицом по статье 228.1 УК РФ, — цитирует агентство свой источник в правоохранительных органах.

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У пострадавшей оторвана почка, ей ампутировали лодыжку.

Сам Гулиев признал вину, но говорит, что наркотики не принимал. По его словам, это были обезболивающие препараты и антибиотики — так он якобы лечился от остеохондроза. При этом он раскаялся в содеянном, извинился перед потерпевшими и даже заплакал, когда закончил свою речь в суде.

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При этом ранее суд отказался применять к молодому человеку меру пресечения в виде ареста, как того просило следствие.

Напомним, 21 сентября в самом центре Москвы автомобиль Infiniti после столкновения с другой иномаркой влетел в прохожих. За рулём авто был начинающий рэпер Эллей. Артист рассказал Лайфу свою версию причин и обстоятельств аварии. Однако позднее было опубликовано видео, на котором отчётливо видно, как за 200 метров до места аварии рэпер прибавил скорость и проехал на "красный, переходящий в зелёный" сигнал светофора. Позднее в полиции сообщили о задержании Эллея и возбуждении уголовного дела.

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