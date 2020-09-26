Полиция завела дело после обнаружения наркотиков в организме сбившего пешеходов рэпера Эллея

Столичная полиция завела уголовное дело о сбыте наркотиков после обнаружения их следов в организме рэпера Эльмина Гулиева (Эллей), сообщает агентство городских новостей "Москва" . Начинающий музыкант сейчас находится под стражей из-за того, что протаранил толпу прохожих в центре города.

Сам Гулиев признал вину, но говорит, что наркотики не принимал. По его словам, это были обезболивающие препараты и антибиотики — так он якобы лечился от остеохондроза. При этом он раскаялся в содеянном, извинился перед потерпевшими и даже заплакал, когда закончил свою речь в суде.