Полиция завела дело после обнаружения наркотиков в организме сбившего пешеходов рэпера Эллея

Столичная полиция завела уголовное дело о сбыте наркотиков после обнаружения их следов в организме рэпера Эльмина Гулиева (Эллей), сообщает агентство городских новостей "Москва". Начинающий музыкант сейчас находится под стражей из-за того, что протаранил толпу прохожих в центре города.
— После обнаружения в моче Гулиева каннабиноидов возбуждено уголовное дело по факту сбыта ему наркотиков неустановленным лицом по статье 228.1 УК РФ, — цитирует агентство свой источник в правоохранительных органах.
"Молю Бога". Состояние сбитой рэпером женщины резко ухудшилосьУ пострадавшей оторвана почка, ей ампутировали лодыжку.
Сам Гулиев признал вину, но говорит, что наркотики не принимал. По его словам, это были обезболивающие препараты и антибиотики — так он якобы лечился от остеохондроза. При этом он раскаялся в содеянном, извинился перед потерпевшими и даже заплакал, когда закончил свою речь в суде.
В крови протаранившего прохожих в центре Москвы рэпера Эллея нашли наркотикиПри этом ранее суд отказался применять к молодому человеку меру пресечения в виде ареста, как того просило следствие.
Напомним, 21 сентября в самом центре Москвы автомобиль Infiniti после столкновения с другой иномаркой влетел в прохожих. За рулём авто был начинающий рэпер Эллей. Артист рассказал Лайфу свою версию причин и обстоятельств аварии. Однако позднее было опубликовано видео, на котором отчётливо видно, как за 200 метров до места аварии рэпер прибавил скорость и проехал на "красный, переходящий в зелёный" сигнал светофора. Позднее в полиции сообщили о задержании Эллея и возбуждении уголовного дела.
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