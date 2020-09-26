"Я сам не ожидал!" Житель Нижегородской области раскаялся в убийстве девятилетней дочери экс-сожительницы — видео

Подозреваемый в расправе над девятилетней девочкой из Неклюдова раскаялся в содеянном и заявил, что "сам не ожидал", что убьёт ребёнка. Однако на вопросы о смерти женщины в городе Боре, в причастности к которой его также подозревают, злоумышленник журналистам не ответил.