"Я сам не ожидал!" Житель Нижегородской области раскаялся в убийстве девятилетней дочери экс-сожительницы — видео

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Подозреваемый в расправе над девятилетней девочкой из Неклюдова раскаялся в содеянном и заявил, что "сам не ожидал", что убьёт ребёнка. Однако на вопросы о смерти женщины в городе Боре, в причастности к которой его также подозревают, злоумышленник журналистам не ответил.
Суд арестовал мужчину на два месяца, расследование уголовного дела по факту убийства двух человек, в том числе малолетней, продолжается.
Убийца школьницы из Неклюдова предупредил её мать о своих страшных планах, но та не поверилаПосле расставания мужчина постоянно преследовал бывшую возлюбленную.
Как ранее сообщал Лайф, тело девятилетней школьницы нашли накануне ночью в посёлке Неклюдово. В последний раз камеры видеонаблюдения засняли её с мужчиной, который, как позже выяснилось, был хорошо знаком ребёнку. Им оказался бывший сожитель матери девочки, 34-летний Павел.
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