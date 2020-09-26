Убийцу школьницы из Неклюдова доставили в суд, где ему изберут меру пресечения — видео

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Жителя Нижегородской области, подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, доставили в Борский городской суд. Сегодня ему изберут меру пресечения.
Злоумышленнику будет предъявлено обвинение по статье "Убийство двух лиц, малолетнего". Его также подозревают в расправе над женщиной в городе Боре.
"Говорил, что зарежет и меня, и дочь, и внучек". Бабушка убитой в Неклюдове девочки рассказала об угрозахТело девятилетней школьницы нашли ночью. В расправе над ней подозревают сожителя матери.
Как ранее сообщал Лайф, тело девятилетней школьницы нашли накануне ночью в посёлке Неклюдово. В последний раз камеры видеонаблюдения засняли её с мужчиной, который, как позже выяснилось, был хорошо знаком ребёнку. Им оказался бывший сожитель матери девочки, 34-летний Павел.
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