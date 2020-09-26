Назван продукт, укрепляющий мужскую потенцию и повышающий настроение

Гастроэнтеролог Алексей Буеверов назвал продукт, который повышает потенцию, сообщает агентство городских новостей "Москва".
— Есть данные о том, что творог за счёт содержания микроэлементов может позитивно влиять на мужскую потенцию. Также есть небольшие исследования, что творог при регулярном употреблении может повышать настроение, помогать бороться с осенней депрессией, — поделился профессор кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии МГМУ имени Сеченова.
Повышает давление и понижает потенцию? Врач развеял мифы о чаеМедик также рассказал, влияет ли употребление напитка вместе с молоком на пищеварение.
Медик также отметил, что перебарщивать с употреблением продукта не стоит. Ведь он достаточно калорийный. Достаточно не более 200 грамм творога 5–9% жирности в день. При этом он напомнил, что от обезжиренных молочных продуктов пользы меньше, чем вреда.
— Во-первых, если человек недополучает жир, то у него перестраивается жировой обмен, и он начинает жир откладывать. Во-вторых, обезжиренные продукты имеют плохой вкус, пресный, — сказал врач.
По словам Буеверова, нужно покупать только тот продукт, где написано именно "творог". А вот всевозможные "творожки" и "творожные массы" не пойдут на пользу организму. В их составе могут быть ароматизаторы или растительный жир.
Ранее в "Роскачестве" рассказали, где в России делают самый качественный творог. В организации также отметили, что немаловажным фактором, положительно повлиявшим на результаты исследования, являются условия хранения продукта на магазинных прилавках.
Лента новостей
Полиция завела дело после обнаружения наркотиков в организме сбившего пешеходов рэпера Эллея
сегодня в 09:36
"Я сам не ожидал!" Житель Нижегородской области раскаялся в убийстве девятилетней дочери экс-сожительницы — видео
сегодня в 09:12
В России за сутки выявлено ещё 7523 случая коронавирусной инфекции
сегодня в 09:01
Комментариев: 0