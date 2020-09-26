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Назван продукт, укрепляющий мужскую потенцию и повышающий настроение

Есть его стоит регулярно, но не злоупотреблять.

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Фото © Pixabay

Гастроэнтеролог Алексей Буеверов назвал продукт, который повышает потенцию, сообщает агентство городских новостей "Москва".

Есть данные о том, что творог за счёт содержания микроэлементов может позитивно влиять на мужскую потенцию. Также есть небольшие исследования, что творог при регулярном употреблении может повышать настроение, помогать бороться с осенней депрессией, — поделился профессор кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии МГМУ имени Сеченова.

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Медик также рассказал, влияет ли употребление напитка вместе с молоком на пищеварение.

Медик также отметил, что перебарщивать с употреблением продукта не стоит. Ведь он достаточно калорийный. Достаточно не более 200 грамм творога 5–9% жирности в день. При этом он напомнил, что от обезжиренных молочных продуктов пользы меньше, чем вреда.

Во-первых, если человек недополучает жир, то у него перестраивается жировой обмен, и он начинает жир откладывать. Во-вторых, обезжиренные продукты имеют плохой вкус, пресный, — сказал врач.

По словам Буеверова, нужно покупать только тот продукт, где написано именно "творог". А вот всевозможные "творожки" и "творожные массы" не пойдут на пользу организму. В их составе могут быть ароматизаторы или растительный жир.

Ранее в "Роскачестве" рассказали, где в России делают самый качественный творог. В организации также отметили, что немаловажным фактором, положительно повлиявшим на результаты исследования, являются условия хранения продукта на магазинных прилавках.

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