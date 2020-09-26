Назван продукт, укрепляющий мужскую потенцию и повышающий настроение

Гастроэнтеролог Алексей Буеверов назвал продукт, который повышает потенцию, сообщает агентство городских новостей "Москва".

— Есть данные о том, что творог за счёт содержания микроэлементов может позитивно влиять на мужскую потенцию. Также есть небольшие исследования, что творог при регулярном употреблении может повышать настроение, помогать бороться с осенней депрессией, — поделился профессор кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии МГМУ имени Сеченова.

Медик также отметил, что перебарщивать с употреблением продукта не стоит. Ведь он достаточно калорийный. Достаточно не более 200 грамм творога 5–9% жирности в день. При этом он напомнил, что от обезжиренных молочных продуктов пользы меньше, чем вреда.

— Во-первых, если человек недополучает жир, то у него перестраивается жировой обмен, и он начинает жир откладывать. Во-вторых, обезжиренные продукты имеют плохой вкус, пресный, — сказал врач.

По словам Буеверова, нужно покупать только тот продукт, где написано именно "творог". А вот всевозможные "творожки" и "творожные массы" не пойдут на пользу организму. В их составе могут быть ароматизаторы или растительный жир.