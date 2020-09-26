Никакого маникюра? Врач раскрыл смертельную опасность шеллака

Хирург-онколог Михаил Мяснянкин рассказал, что маникюр с нанесением на ногти шеллака и использованием ультрафиолета для его сушки может значительно изменить новообразования, которые уже существовали на ложе ногтя, и привести к онкологическим заболеваниям. Об этом сообщает Пятый канал.

Медик отметил, что злокачественные образования на самом деле подногтевые, а их признаками являются полоски разной окраски — от коричневой до чёрной — в области ногтевого ложа. По словам онколога, следует также обращать внимание на ломкость в области ногтя и появление трещин. Он подчеркнул, что в случае длительного и безуспешного лечения грибка и инфекционного поражения ногтевой пластины необходимо срочно идти к врачу.

Кроме того, указал специалист, признаки перерождений образований из-под ногтевого ложа часто очень явные, например ломкость, кровоподтёки.

— Поэтому при первых вышеназванных изменениях в ногтевых пластинках и ногтевом ложе незамедлительно необходимо обращаться к специалистам — онкологам, онкодерматологам, — подчеркнул собеседник.

Онколог добавил, что все вышеуказанные признаки относятся к меланоме, при которой опухоль не всегда пигментная. Мяснянкин напомнил, что точный диагноз можно поставить только после биопсии с последующим исследованием забранного материала, а изменения ногтевого ложа не всегда могут быть злокачественными, ведь существует много и доброкачественных образований.