Мужчина, который первым в мире поборол ВИЧ, умирает от онкологии

Американец Тимоти Рэй Браун, известный как первый в мире человек, излечившийся от ВИЧ, заявил, что у него диагностирован рак в терминальной стадии. Ранее его прозвали "берлинским пациентом", потому что диагноз ВИЧ был поставлен во время его учёбы в немецкой столице в 1995 году.

В 2007 году мужчина прошёл через сложную дорогостоящую процедуру. Суть её была в том, что от донора ВИЧ-инфицированному пациенту "пересаживался" костный мозг с клетками, устойчивыми к вирусу. Всё прошло удачно. Однако также врачи при обследовании обнаружили у пациента онкологию. Долгие годы она его не беспокоила, Браун был в ремиссии. Однако сейчас, по данным CBS, рак вернулся.

Мужчина рассказал, что онкология распространяется чрезвычайно быстро. Сейчас он находится в хосписе в Палм-Спрингс в Калифорнии. 54-летний пациент, впрочем, не теряет присутствия духа и говорит, что рад всему, что с ним происходило. Он уверен, что побудил врачей усерднее работать над лекарством от ВИЧ.