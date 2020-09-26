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Мужчина, который первым в мире поборол ВИЧ, умирает от онкологии

Рецидив случился после многих лет ремиссии.

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Фото © AP Photo / Eric Risberg

Американец Тимоти Рэй Браун, известный как первый в мире человек, излечившийся от ВИЧ, заявил, что у него диагностирован рак в терминальной стадии. Ранее его прозвали "берлинским пациентом", потому что диагноз ВИЧ был поставлен во время его учёбы в немецкой столице в 1995 году.

В 2007 году мужчина прошёл через сложную дорогостоящую процедуру. Суть её была в том, что от донора ВИЧ-инфицированному пациенту "пересаживался" костный мозг с клетками, устойчивыми к вирусу. Всё прошло удачно. Однако также врачи при обследовании обнаружили у пациента онкологию. Долгие годы она его не беспокоила, Браун был в ремиссии. Однако сейчас, по данным CBS, рак вернулся.

Учёные объявили о победе над ВИЧ. Прорыв или обман?

Спустя 10 лет генетики и вирусологи снова сообщили о том, что одного из ВИЧ-положительных пациентов удалось вылечить. Лайф разбирался, что стоит за этим заявлением и есть ли будущее у такого лечения.

Мужчина рассказал, что онкология распространяется чрезвычайно быстро. Сейчас он находится в хосписе в Палм-Спрингс в Калифорнии. 54-летний пациент, впрочем, не теряет присутствия духа и говорит, что рад всему, что с ним происходило. Он уверен, что побудил врачей усерднее работать над лекарством от ВИЧ.

Ранее исследователи сообщили, что третий человек в мире мог излечиться от ВИЧ-инфекции. Речь идёт о 36-летнем пациенте из Сан-Паулу, который принимал антиретровирусные препараты и никотинамид (витамин В3). Чтобы окончательно убедиться в победе над болезнью, специалистам необходимо провести ещё ряд исследований.

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