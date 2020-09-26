В Москве выявили максимум заразившихся коронавирусом с 8 июня

В Москве за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 1792 человек, что является максимумом с 8 июня, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Таким образом, за всё время в столице CoViD-19 выявили у 283 760 пациентов.
Как отметили в оперштабе, в городе растёт число новых случаев болезни, как и во всём мире, но сегодня цифры в 3,7 раза ниже, чем были на пике пандемии.
За этот же период полностью побороть болезнь удалось 1123 пациентам, а общее количество выздоровевших достигло 244 006, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве возобновят работу системы соцподдержки граждан, которые должны оставаться домаНакануне мэр города анонсировал введение мер из-за CoViD-19.
Ранее Лайф сообщал, что власти Москвы начали выводить из резерва койки для больных коронавирусом.
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