В Москве выявили максимум заразившихся коронавирусом с 8 июня

В Москве за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 1792 человек, что является максимумом с 8 июня, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Таким образом, за всё время в столице CoViD-19 выявили у 283 760 пациентов.

Как отметили в оперштабе, в городе растёт число новых случаев болезни, как и во всём мире, но сегодня цифры в 3,7 раза ниже, чем были на пике пандемии.

За этот же период полностью побороть болезнь удалось 1123 пациентам, а общее количество выздоровевших достигло 244 006, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.