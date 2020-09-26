Пожилым жителям Подмосковья рекомендовали оставаться дома

Правительство Московской области рекомендовало пожилым жителям региона по возможности оставаться дома. Постановление региональных властей вступает в силу с понедельника, 28 сентября.
— Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет <...> не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома, — говорится в документе, размещённом на сайте регионального правительства.
Медики предположили, что коронавирус может остаться с человечеством навсегдаПри этом они заметили, что в будущем вирус станет управляемым и вполне обычным для населения.
Отмечается, что работодателям рекомендуется перевести максимальное количество работников на удалённую работу. Приоритет стоит отдавать тем, кому 65 лет и больше, а также людям с хроническими заболеваниями. Цель такой меры — минимизировать очное присутствие сотрудников в офисах и на предприятиях.
Напомним, в Москве за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 1792 человек, что является максимумом с 8 июня. Таким образом, за всё время с начала эпидемии в столице CoViD-19 выявили у 283 760 пациентов.
Комментариев: 0