Пожилым жителям Подмосковья рекомендовали оставаться дома

Правительство Московской области рекомендовало пожилым жителям региона по возможности оставаться дома. Постановление региональных властей вступает в силу с понедельника, 28 сентября.

— Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет <...> не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома, — говорится в документе, размещённом на сайте регионального правительства.

Отмечается, что работодателям рекомендуется перевести максимальное количество работников на удалённую работу. Приоритет стоит отдавать тем, кому 65 лет и больше, а также людям с хроническими заболеваниями. Цель такой меры — минимизировать очное присутствие сотрудников в офисах и на предприятиях.