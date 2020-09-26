Умер один из выживших в авиакатастрофе под Харьковом

Один из выживших при крушении военно-транспортного самолёта Ан-26 под Харьковом скончался сегодня в больнице, куда был доставлен в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщает Государственная служба Украины по ЧС.
Согласно данным ведомства, в результате авиакатастрофы погибло 23 человека, один пострадал, поиски ещё трёх человек продолжаются.
"Тушили горящих людей". Очевидец рассказал подробности авиакатастрофы под ХарьковомПо его словам, самолёт во время падения едва не снёс автомобиль.
Напомним, Ан-26 разбился вечером 25 сентября недалеко от города Чугуева. По данным Генпрокуратуры Украины, в результате ЧП погибло 25 человек, всего на борту находилось 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Губернатор Харьковской области Алексей Кучер сообщил журналистам, что это был учебный полёт. Глава региона также уточнил, что незадолго до катастрофы пилоты сообщили об отказе левого двигателя самолёта. Сегодня, 26 сентября, в области объявлен день траура.
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