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Умер один из выживших в авиакатастрофе под Харьковом

Продолжаются поиски ещё трёх человек.

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Фото © Государственная служба Украины по ЧС

Один из выживших при крушении военно-транспортного самолёта Ан-26 под Харьковом скончался сегодня в больнице, куда был доставлен в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщает Государственная служба Украины по ЧС.

Согласно данным ведомства, в результате авиакатастрофы погибло 23 человека, один пострадал, поиски ещё трёх человек продолжаются.

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По его словам, самолёт во время падения едва не снёс автомобиль.

Напомним, Ан-26 разбился вечером 25 сентября недалеко от города Чугуева. По данным Генпрокуратуры Украины, в результате ЧП погибло 25 человек, всего на борту находилось 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Губернатор Харьковской области Алексей Кучер сообщил журналистам, что это был учебный полёт. Глава региона также уточнил, что незадолго до катастрофы пилоты сообщили об отказе левого двигателя самолёта. Сегодня, 26 сентября, в области объявлен день траура.

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