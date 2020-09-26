Умер один из выживших в авиакатастрофе под Харьковом

Один из выживших при крушении военно-транспортного самолёта Ан-26 под Харьковом скончался сегодня в больнице, куда был доставлен в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщает Государственная служба Украины по ЧС.

Напомним, Ан-26 разбился вечером 25 сентября недалеко от города Чугуева. По данным Генпрокуратуры Украины, в результате ЧП погибло 25 человек, всего на борту находилось 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Губернатор Харьковской области Алексей Кучер сообщил журналистам, что это был учебный полёт. Глава региона также уточнил, что незадолго до катастрофы пилоты сообщили об отказе левого двигателя самолёта. Сегодня, 26 сентября, в области объявлен день траура.