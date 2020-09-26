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Зеленский объявил общенациональный траур по погибшим в авиакатастрофе под Харьковом

По поручению украинского лидера правоохранители изучат все оборонные контракты.

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Фото © Иван Николаев / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на место крушения военно-транспортного самолёта Ан-26 в Харьковской области. Он объявил 26 сентября общенациональным днём траура "с целью чествования памяти погибших" в авиакатастрофе.

Украинский лидер указал на необходимость оперативного выяснения причин трагедии и проведения объективного и беспристрастного расследования. Зеленский также поручил приостановить полёты на всех самолётах, аналогичных Ан-26. Они будут возобновлены лишь после того, как власти выяснят, что привело к крушению судна.

Видео © Телеграм-канал Klymenko Time

Умер один из выживших в авиакатастрофе под Харьковом

Продолжаются поиски ещё трёх человек.

Напомним, Ан-26 разбился вечером 25 сентября недалеко от города Чугуева. По данным Генпрокуратуры Украины, на борту находилось 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. Губернатор Харьковской области Алексей Кучер сообщил журналистам, что это был учебный полёт. Глава региона также уточнил, что незадолго до катастрофы пилоты сообщили об отказе левого двигателя самолёта.

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