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В России за сутки выявлено ещё 7523 случая коронавирусной инфекции

За прошедшие 24 часа от CoViD-19 полностью излечилось 6004 человека.

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Фото © EPA

В России за минувшие сутки выявили 7523 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 27,1% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 6004 человека, 169 человек скончались. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Нижегородской и Ульяновской областях.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ был выявлен 1 143 571 случай заражения CoViD-19.

За весь период выписано по выздоровлении 940 150 человек. За весь период от коронавируса умерло 20 225 человек, — отмечается в сообщении штаба.

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Также власти посоветовали переводить работников на удалёнку.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве за сутки выявили максимальное с 8 июня число заболевших CoViD-19.

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