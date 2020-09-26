Берлускони вновь сдал положительный тест на коронавирус и остался без торжеств по случаю дня рождения

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заново проверился на коронавирус. Тест опять оказался положительным, сообщает газета Il Messaggero.
По данным издания, политик чувствует себя хорошо. Он лишь жалуется на повышенную усталость. Сейчас Берлускони находится на своей вилле в Аркоре и соблюдает режим самоизоляции.
Заразившегося коронавирусом Берлускони выписали из больницыПолитик поблагодарил своих сторонников за поддержку.
Отмечается, что 29 сентября политику исполнится 84 года. По такому случаю планировались торжества, но их решили отменить из-за его заражения CoViD-19.
Ранее Берлускони заявил, что никогда не приуменьшал серьёзность и опасность коронавируса.
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