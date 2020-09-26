Десятки жителей Неклюдова пришли проститься с убитой девочкой — видео

Убийца школьницы из Неклюдова предупредил её мать о своих страшных планах, но та не поверила После расставания мужчина постоянно преследовал бывшую возлюбленную.

Напомним, тело малышки нашли в безлюдном месте спустя несколько часов после исчезновения. В последний раз камеры видеонаблюдения засняли её с мужчиной, который, как позже выяснилось, был хорошо знаком ребёнку. Им оказался бывший сожитель матери девочки, 34-летний Павел. Он заявил, что раскаялся в содеянном, суд отправил его под арест на два месяца.