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Десятки жителей Неклюдова пришли проститься с убитой девочкой — видео

С девятилетней школьницей расправился бывший сожитель её матери, считает следствие.

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Видео с места событий в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В посёлке Неклюдово Нижегородской области сегодня прощаются с убитой девятилетней девочкой, у дома школьницы собрались десятки местных жителей.

Фото с места событий в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото с места событий в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

На похороны несовершеннолетней пришли не только взрослые, но и дети, вероятно одноклассники и друзья погибшей.

Убийца школьницы из Неклюдова предупредил её мать о своих страшных планах, но та не поверила

После расставания мужчина постоянно преследовал бывшую возлюбленную.

Напомним, тело малышки нашли в безлюдном месте спустя несколько часов после исчезновения. В последний раз камеры видеонаблюдения засняли её с мужчиной, который, как позже выяснилось, был хорошо знаком ребёнку. Им оказался бывший сожитель матери девочки, 34-летний Павел. Он заявил, что раскаялся в содеянном, суд отправил его под арест на два месяца.

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