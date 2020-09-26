Глава "Вектора" назвал срок появления антител к коронавирусу после прививки

Директор центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что антитела к коронавирусу после вакцинации появляются уже через две недели. Однако, по словам медика, необходима повторная прививка.
— На 14-е сутки уже формируется детектируемый уровень антител. Но при этом защитный титр антител формируется уже после второй иммунизации, — сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцины" на телеканале "Россия-1".
В Роспотребнадзоре назвали преимущества и недостатки разрабатываемых вакцин от коронавирусаПри изготовлении большей части не используется живой вирус, а лишь вирусные белки.
Коллега Максютова Елена Даниленко рассказала об испытаниях вакцины от CoViD-19 на беременных. Их планируется завершить в середине декабря. Подобные исследования специалист назвал достаточно длительными, однако, когда они будут проведены, врачи получат полную информацию о возможности вакцинировать эту группу населения.
Ранее "Вектор" обнаружил антитела к коронавирусной инфекции у всех вакцинированных добровольцев.
Напомним, в гражданский оборот вышла первая партия российской вакцины от CoViD-19 "Спутник V". Её разработал центр имени Гамалеи. Сейчас в РФ проходит третья фаза её клинических исследований, на которую уже набрали более 30 тысяч добровольцев.
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