Глава "Вектора" назвал срок появления антител к коронавирусу после прививки

Директор центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что антитела к коронавирусу после вакцинации появляются уже через две недели. Однако, по словам медика, необходима повторная прививка.

— На 14-е сутки уже формируется детектируемый уровень антител. Но при этом защитный титр антител формируется уже после второй иммунизации, — сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцины" на телеканале "Россия-1".

Коллега Максютова Елена Даниленко рассказала об испытаниях вакцины от CoViD-19 на беременных. Их планируется завершить в середине декабря. Подобные исследования специалист назвал достаточно длительными, однако, когда они будут проведены, врачи получат полную информацию о возможности вакцинировать эту группу населения.

Ранее "Вектор" обнаружил антитела к коронавирусной инфекции у всех вакцинированных добровольцев.