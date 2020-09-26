В Москве Ferrari снёс микроавтобус и вылетел на тротуар, есть пострадавшие — видео

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

На Щукинской улице в Москве водитель Ferrari врезался в микроавтобус, после чего оба транспортных средства оказались на тротуаре. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, дорогостоящую иномарку занесло на повороте.

В столичном Департаменте транспорта уточнили, что в ДТП пострадали две женщины-пенсионерки. По информации Лайфа, водителя Ferrari осматривают врачи.