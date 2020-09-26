Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

В Москве Ferrari снёс микроавтобус и вылетел на тротуар, есть пострадавшие — видео

ДТП произошло у остановки общественного транспорта.

304

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

На Щукинской улице в Москве водитель Ferrari врезался в микроавтобус, после чего оба транспортных средства оказались на тротуаре. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, дорогостоящую иномарку занесло на повороте.

В столичном Департаменте транспорта уточнили, что в ДТП пострадали две женщины-пенсионерки. По информации Лайфа, водителя Ferrari осматривают врачи.

Прямо перед полицейскими. В Москве Ferrari за 30 млн влетел в столб — видео

В результате ДТП никто не пострадал.

Ранее на одном из перекрёстков в Петербурге Ferrari снёс BMW M5. Столкновение произошло в тот момент, когда немецкая иномарка поворачивала налево.

Выбор редакции

"Просто застрял". Лайф узнал подробности ЧП с лифтом в одном из вузов Москвы — видео

сегодня в 12:32

Сына бывшего вице-губернатора Брянской области арестовали на два месяца после смертельного ДТП

сегодня в 13:18

В России изменится порядок выплаты пенсий на карту

сегодня в 11:55

Американский сенатор назвала убитого в 1996 году Тупака Шакура лучшим из ныне живущих рэперов

сегодня в 13:58

Девушка показала надкусанное яблоко, и пользователи Reddit сломали мозг, разгадывая, где мякоть

сегодня в 14:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.