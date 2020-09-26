В Москве Ferrari снёс микроавтобус и вылетел на тротуар, есть пострадавшие — видео

На Щукинской улице в Москве водитель Ferrari врезался в микроавтобус, после чего оба транспортных средства оказались на тротуаре. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, дорогостоящую иномарку занесло на повороте.
В столичном Департаменте транспорта уточнили, что в ДТП пострадали две женщины-пенсионерки. По информации Лайфа, водителя Ferrari осматривают врачи.
Прямо перед полицейскими. В Москве Ferrari за 30 млн влетел в столб — видеоВ результате ДТП никто не пострадал.
Ранее на одном из перекрёстков в Петербурге Ferrari снёс BMW M5. Столкновение произошло в тот момент, когда немецкая иномарка поворачивала налево.
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