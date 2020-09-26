"Спартак" уверенно победил "Тамбов" перед матчем с "Зенитом"

Московский "Спартак" в Саранске обыграл "Тамбов" со счётом 2:0. Дубль на свой счёт записал защитник Айртон. И самое интересное, что для бразильца это первые голы за красно-белых в чемпионате страны. До этого он отличился лишь в матче Кубка страны.