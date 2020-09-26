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"Спартак" уверенно победил "Тамбов" перед матчем с "Зенитом"

Всё это благодаря дублю Айртона, который стал для него первым в РПЛ.

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Фото © ФК "Спартак"

Московский "Спартак" в Саранске обыграл "Тамбов" со счётом 2:0. Дубль на свой счёт записал защитник Айртон. И самое интересное, что для бразильца это первые голы за красно-белых в чемпионате страны. До этого он отличился лишь в матче Кубка страны.

"Спартак" выходит на первое место с 20 очками, но его ближайший преследователь — "Зенит" — ещё не сыграл в этом туре. Уже в следующем туре нас ждёт дерби двух столиц.

РПЛ. 9-й тур

"Тамбов" — "Спартак" — 0:2

Голы: Айртон 74' (0:1), 84' (0:2)

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