"Спартак" уверенно победил "Тамбов" перед матчем с "Зенитом"

Московский "Спартак" в Саранске обыграл "Тамбов" со счётом 2:0. Дубль на свой счёт записал защитник Айртон. И самое интересное, что для бразильца это первые голы за красно-белых в чемпионате страны. До этого он отличился лишь в матче Кубка страны.
"Спартак" выходит на первое место с 20 очками, но его ближайший преследователь — "Зенит" — ещё не сыграл в этом туре. Уже в следующем туре нас ждёт дерби двух столиц.
РПЛ. 9-й тур
"Тамбов" — "Спартак" — 0:2
Голы: Айртон 74' (0:1), 84' (0:2)
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