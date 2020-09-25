В углу Тухугова впервые окажется Хабиб. Поможет ли это чеченскому бойцу в UFC?

На протяжении пяти уик-эндов американский промоушен будет радовать своих арабских партнёров и телезрителей по всему миру серией ивентов, кульминацией которых станет турнир в ночь на 25 октября с участием Хабиба Нурмагомедова. Начнётся серия в ОАЭ также с громкого события — шоу​ UFC​ 253.

Возглавит предстоящий в это воскресенье турнир поединок за пояс чемпиона в среднем весе. Действующий обладатель пояса Исраэль Адесанья (19-0-0) выйдет на свой юбилейный 20-й бой в карьере, где противостоять ему будет также доселе небитый боец Паулу Коста (13-0-0).​

Выступающий под флагом Новой Зеландии нигериец завоевал пояс временного чемпиона в апреле 2019 года, перебив Келвина Гастелума. Поединок за объединение поясов с уже экс-чемпионом Робертом Уиттакером завершился громоподобным нокаутом во втором раунде. Первая защита пояса против опасного Йоэля Ромеро оказалась не самой простой для Повелителя Стилей, но всё же добиться положительного результата Исраэль смог и на этот раз.​

29-летний Пауло Коста не выступал в клетке больше года. Летом 2019-го Боррачинья в довольно унылом противостоянии взял верх над кубинцем Йоэлем Ромеро, заполучив статус претендента номер один. Но после этого бразилец оказался не у дел, порвав свой могучий бицепс. Затянувшееся восстановление сопровождалось бесконечным троллингом Адесаньи, и вот наконец бойцы получат возможность подкрепить ушаты вылитого трештокинга делом.​

Оба соперника — ярко выраженные нокаутёры, завершившие на двоих аж 25 поединков нокаутами. Но зачастую сражения подобных "убийц", при этом не скрывающих своей неприязни друг другу, оказываются чрезмерно прагматичными, осторожными и скучными для зрителей. Посмотрим, как это сработает в случае с Адесаньей и Костой…

В ко-мейн-ивенте фанатам ММА будет предложен ещё один титульный поединок. После ухода легендарного Джона Джонса в тяжёлый вес пояс чемпиона в весовой категории до 93 кг оказался вакантным. Автоматически право оспорить титул получили лидеры рейтинга Доминик Рейес (12-1-0) и Ян Блахович (26-8-0).

В начале 2020 года 30-летний американец встретился с Джонсом, устроив чемпиону настоящую трёпку. По мнению большинства экспертов и любителей смешанных единоборств, Джон встречу с Рейесом проиграл. Но у судей сложилось другое мнение… Как бы там ни было, Супермен именно после схватки с Домиником принял решение переквалифицироваться в тяжеловеса. Стало ли это решение причиной того, что Джонс всех в полутяжёлом весе перебил, утратив мотивацию, или это стало бегством от реванша с Рейесом, сложно сказать.

Ян Блахович, в отличие от соперника, не успел себя проэкзаменовать в схватке с Джоном Джонсом, но всё же имеет достаточно впечатляющий опыт.​

В трёх предыдущих боях поляк отправил в нокаут Люка Рокхолда, Кори Андерсона и "на тоненького" выиграл раздельным решением у Роналдо Соузы. В целом Ян и Рейес — плотно бьющие бойцы, обладающие нокаутирующим ударом. Ясно только одно: кто бы ни стал новым чемпионом, удержать пояс ему будет ох как непросто, учитывая, сколько голодных файтеров воспрянули духом в связи с уходом из дивизиона Джонса… Ощущение, что пояс будет переходить из рук в руки.

В рамках шоу свои поединки проведут и двое россиян. Проигравший всё, что было возможно, в​ UFC​ экс-чемпион М-1 Хадис Ибрагимов (8-3-0) постарается с четвёртой попытки ощутить, каково это — побеждать в сильнейшей лиге мира!

Для 25-летнего дагестанца будущий бой — последний шанс остаться в восьмиугольнике. Соперником Хадиса в Абу-Даби станет 34-летний дебютант из Бразилии Данило Маркес (9-2-0). Что тут скажешь? Если Ибрагимов не переедет южноамериканца, это будет довольно странно.

Ультраважным получится бой и для Зубайры Тухугова (19-4-1).

Верный друг и спарринг-партнёр Хабиба Нурмагомедова в предыдущих трёх поединках заработал рекорд 1-1-1, и для того, чтобы рассчитывать на большие поединки в​ UFC, ему необходимо уверенно пройти непростое испытание в лице темнокожего канадца Хакима Даводу (11-1-1).​