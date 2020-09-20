"Чеченский Хабиб" вновь одержал победу в UFC. Для триумфа хватило всего 17 секунд

Мало кто верил в то, что приготовленный на убой американский джорнимен Джеральд Миршерт сможет пустить под откос поезд хайпа Хамзата Чимаева, но и представить, что опытный ветеран упадёт после первого же пропущенного удара, было сложно. Чеченец ставит новые рекорды!

Поединок Чимаева и Миршерта в рамках сегодняшнего шоу​ UFC​ Fight​ Night​ 178 в Лас-Вегасе продлился всего 17 секунд. Борзу потребовалось лишь приблизиться к Джеральду, зажать его в углу и потушить свет первым же попаданием — правым хуком точно в подбородок! 32-летний американец упал, как мешок с картошкой.

Ещё на пресс-конференции было заметно, что Миршерт обречён. И было бы разумнее ему вообще отказаться от поединка, сославшись на недомогание. Но, увы,​ GM3 всё же оказался в клетке с Чеченским Викингом, безвольно проиграв звёздному проспекту.

Чимаев продолжает изумлять публику своими достижениями и стилем. Хамзат выглядит настолько уверенно и мощно, что, если ему предложат следующий поединок за пояс, мало кого это удивит. Борз обладает какой-то магией, пачками формируя фанатов вокруг своего имени.​

На послематчевой пресс-конференции Борз на эмоциях высказал довольно любопытную мысль: — Все говорят: "Ты Хабиб, ты второй Хабиб". Но я Хамзат. Я могу нокаутировать оппонентов, засабмитить оппонентов, сносить оппонентов. Я хорош во всём. Звучит комично, если не делать скидку на то, что чеченец, скорее всего, хотел иначе выразиться.

Следующее выступление Чимаева пройдёт на одном из шоу "Бойцовского острова" в Абу-Даби в октябре. Наверняка соперником представителя Швеции станет 42-летний ветеран Демиан Майа. Большой поединок для проспекта — прекрасная возможность прокачать своё имя до заоблачных высот и рассчитывать к концу года на претендентский поединок. Станет ли Хамзат чемпионом в 2021 году или, учитывая скорость продвижения Чеченского Викинга, это случится раньше? Кстати, бонус в размере 50​ 000 долларов за выступление вечера вновь в кармане Борза. В третий раз подряд!

В главном событии​ UFC​ Fight​ Night​ 178 ярый поклонник Дональда Трампа Колби Ковингтон в агрессивной манере полностью деклассировал представителя​ движения Black​ Live​ Mutter​ Тайрона Вудли. К своему сожалению, экс-чемпион не смог достойно представить афроамериканское население страны, будучи избитым не скрывающим своих политических взглядов белым соперником.

В поединке Тайрон вновь выглядел инертным. Или даже скорее аморфным. Как с таким стилем и отсутствием задора боец планирует побеждать — тайна. Но Вудли терпит третье поражение подряд, и уже даже сам президент организации Дана Уайт советует экс-чемпиону задуматься о пенсии. Что ж, самое время. Ну а воодушевлённый победой техническим нокаутом в пятом раунде Ковингтон сразу же принялся вызывать на бой действующего чемпиона Камару Усмана и харизматичного Хорхе Масвидаля. Вполне заслуженно.

После поединка Колби предсказуемо позвонил Дональд Трамп. Президент США остался впечатлён победой своего любимого бойца, сказав, что ждёт чемпионского боя с участием Ковингтона. Хаос в долгу не остался: — Спасибо большое, мистер президент. Вы дали мне энергию дракона, когда пожали мне руку. Даже если бы Кинг-Конг был против меня, я бы победил. Я получу новый пояс, когда вы одержите свою победу 3 ноября.

Из других событий шоу отметим унылую ничью в поединке Дональда Серроне и Нико Прайса, зарекомендовавших себя зрелищными нокаутёрами. Последний, по идее, выиграл бой, но из-за нескольких тычков в глаз был лишён балла и заслуженной победы.

И, наконец, бразильский проспект Джонни Уокер в уже практически проигранном поединке смог продемонстрировать чудеса воли к победе, на ватных ногах нокаутировав Райана Спэнна.

UFC​ Fight​ Night​ 178

Результаты турнира

Основной кард

Полусредний вес: Колби Ковингтон победил Тайрона Вудли техническим нокаутом в пятом раунде.

Полусредний вес: Дональд Серроне и Нико Прайс завершили поединок ничьей решением большинства судей.

Средний вес: Хамзат Чимаев победил Джеральда Миршерта нокаутом в первом раунде.

Полутяжёлый вес: Джонни Уокер победил Райана Спэнна техническим нокаутом в первом раунде.

Минимальный вес (ж): Маккензи Дерн победила Ранду Маркос сабмишеном в первом раунде (армбар).

Средний вес: Кевин Холланд победил Даррена Стюарта раздельным решением судей (28–29, 29–28, 29–28).

Предварительный кард