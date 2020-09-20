"Чеченский Хабиб" вновь одержал победу в UFC. Для триумфа хватило всего 17 секунд

Мало кто верил в то, что приготовленный на убой американский джорнимен Джеральд Миршерт сможет пустить под откос поезд хайпа Хамзата Чимаева, но и представить, что опытный ветеран упадёт после первого же пропущенного удара, было сложно. Чеченец ставит новые рекорды!
Поединок Чимаева и Миршерта в рамках сегодняшнего шоу UFC Fight Night 178 в Лас-Вегасе продлился всего 17 секунд. Борзу потребовалось лишь приблизиться к Джеральду, зажать его в углу и потушить свет первым же попаданием — правым хуком точно в подбородок! 32-летний американец упал, как мешок с картошкой.
Ещё на пресс-конференции было заметно, что Миршерт обречён. И было бы разумнее ему вообще отказаться от поединка, сославшись на недомогание. Но, увы, GM3 всё же оказался в клетке с Чеченским Викингом, безвольно проиграв звёздному проспекту.
Чимаев продолжает изумлять публику своими достижениями и стилем. Хамзат выглядит настолько уверенно и мощно, что, если ему предложат следующий поединок за пояс, мало кого это удивит. Борз обладает какой-то магией, пачками формируя фанатов вокруг своего имени.
На послематчевой пресс-конференции Борз на эмоциях высказал довольно любопытную мысль:
— Все говорят: "Ты Хабиб, ты второй Хабиб". Но я Хамзат. Я могу нокаутировать оппонентов, засабмитить оппонентов, сносить оппонентов. Я хорош во всём.
Звучит комично, если не делать скидку на то, что чеченец, скорее всего, хотел иначе выразиться.
Следующее выступление Чимаева пройдёт на одном из шоу "Бойцовского острова" в Абу-Даби в октябре. Наверняка соперником представителя Швеции станет 42-летний ветеран Демиан Майа. Большой поединок для проспекта — прекрасная возможность прокачать своё имя до заоблачных высот и рассчитывать к концу года на претендентский поединок. Станет ли Хамзат чемпионом в 2021 году или, учитывая скорость продвижения Чеченского Викинга, это случится раньше? Кстати, бонус в размере 50 000 долларов за выступление вечера вновь в кармане Борза. В третий раз подряд!
В главном событии UFC Fight Night 178 ярый поклонник Дональда Трампа Колби Ковингтон в агрессивной манере полностью деклассировал представителя движения Black Live Mutter Тайрона Вудли. К своему сожалению, экс-чемпион не смог достойно представить афроамериканское население страны, будучи избитым не скрывающим своих политических взглядов белым соперником.
В поединке Тайрон вновь выглядел инертным. Или даже скорее аморфным. Как с таким стилем и отсутствием задора боец планирует побеждать — тайна. Но Вудли терпит третье поражение подряд, и уже даже сам президент организации Дана Уайт советует экс-чемпиону задуматься о пенсии. Что ж, самое время. Ну а воодушевлённый победой техническим нокаутом в пятом раунде Ковингтон сразу же принялся вызывать на бой действующего чемпиона Камару Усмана и харизматичного Хорхе Масвидаля. Вполне заслуженно.
После поединка Колби предсказуемо позвонил Дональд Трамп. Президент США остался впечатлён победой своего любимого бойца, сказав, что ждёт чемпионского боя с участием Ковингтона. Хаос в долгу не остался:
— Спасибо большое, мистер президент. Вы дали мне энергию дракона, когда пожали мне руку. Даже если бы Кинг-Конг был против меня, я бы победил. Я получу новый пояс, когда вы одержите свою победу 3 ноября.
Из других событий шоу отметим унылую ничью в поединке Дональда Серроне и Нико Прайса, зарекомендовавших себя зрелищными нокаутёрами. Последний, по идее, выиграл бой, но из-за нескольких тычков в глаз был лишён балла и заслуженной победы.
И, наконец, бразильский проспект Джонни Уокер в уже практически проигранном поединке смог продемонстрировать чудеса воли к победе, на ватных ногах нокаутировав Райана Спэнна.
UFC Fight Night 178
Результаты турнира
Основной кард
- Полусредний вес: Колби Ковингтон победил Тайрона Вудли техническим нокаутом в пятом раунде.
- Полусредний вес: Дональд Серроне и Нико Прайс завершили поединок ничьей решением большинства судей.
- Средний вес: Хамзат Чимаев победил Джеральда Миршерта нокаутом в первом раунде.
- Полутяжёлый вес: Джонни Уокер победил Райана Спэнна техническим нокаутом в первом раунде.
- Минимальный вес (ж): Маккензи Дерн победила Ранду Маркос сабмишеном в первом раунде (армбар).
- Средний вес: Кевин Холланд победил Даррена Стюарта раздельным решением судей (28–29, 29–28, 29–28).
Предварительный кард
- Наилегчайший вес: Давид Дворак победил Джордана Эспиносу единогласным решением судей (30–27, 30–27, 30–27).
- Полулёгкий вес: Дэймон Джексон победил Мирсада Бектича сабмишеном в третьем раунде (гильотина).
- Наилегчайший вес (ж): Майра Буэно Сильва победила Мару Ромеро Бореллу сабмишеном в первом раунде (армбар).
- Легчайший вес (ж): Джессика-Роуз Кларк победила Сару Алпар техническим нокаутом в третьем раунде.
- Полулёгкий вес: Дэррик Миннер победил Ти Джея Ларами сабмишеном в первом раунде (гильотина).
- Легчайший вес: Рэнди Коста победил Джорни Ньюсона нокаутом в первом раунде.
- Легчайший вес: Андре Эвелл победил Ирвина Риверу раздельным решением судей (29–28, 28–29, 29–28).
- Легчайший вес: Тайсон Нэм победил Джерома Риверу техническим нокаутом во втором раунде.
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