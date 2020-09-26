Сына бывшего вице-губернатора Брянской области арестовали на два месяца после смертельного ДТП

Сына бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова Максима арестовали на два месяца. За решёткой в СИЗО он будет находиться по меньшей мере до 18 ноября. Молодой человек стал фигурантом уголовного дела после аварии со смертельным исходом, которую устроил 18 сентября, врезавшись в два автомобиля.

После ДТП с участием сына Александр Резунов подал в отставку. По свидетельствам очевидцев аварии, Резунов-младший в момент столкновения был сильно пьян. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. После ДТП суд лишил молодого человека прав и оштрафовал на 30 тысяч рублей.