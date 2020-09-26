"Просто застрял". Лайф узнал подробности ЧП с лифтом в одном из вузов Москвы — видео

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Студентам Московского финансово-юридического университета (МФЮА) пришлось в буквальном смысле сражаться с застрявшим на первом этаже лифтом. Инцидент произошёл 24 сентября между парами. В прессе появилась информация, что лифт рухнул, однако одна из учащихся заявила Лайфу, что всё было не совсем так.
По словам девушки, в лифт "много народу залезло сразу". Предположительно, потому и произошла его поломка. Студенты, которые находились в коридоре, буквально разнесли лифт, чтобы спасти однокурсников. Одной из учащихся потребовалась помощь врачей.
Две пенсионерки провели в застрявшем лифте четыре дняЖенщинам в итоге удалось раздвинуть створки дверей и позвать на помощь.
Пресс-секретарь МФЮА Екатерина Исаева сообщила радиостанции "Говорит Москва", что ЧП случилось по вине студентов. Всё произошло по причине грубого нарушения требований эксплуатации, уточнила она, из-за которых и произошла остановка лифта, спровоцировавшая блокирование обучающихся в его кабине на уровне первого этажа.
В обстоятельствах произошедшего разбирается Следственный комитет. Ведомство уже начало доследственную проверку.
Ранее в Москве лифт для еды едва не оторвал голову официантке, обслуживавшей припозднившихся гостей. Пострадавшая, вероятно, пыталась докричаться до поваров на первом этаже, чтобы поторопить с подачей первых блюд. Девушка наклонилась, по невнимательности нажала кнопку движения, после чего лифт поехал на первый этаж, затягивая её тело.
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