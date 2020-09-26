"Просто застрял". Лайф узнал подробности ЧП с лифтом в одном из вузов Москвы — видео

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Студентам Московского финансово-юридического университета (МФЮА) пришлось в буквальном смысле сражаться с застрявшим на первом этаже лифтом. Инцидент произошёл 24 сентября между парами. В прессе появилась информация, что лифт рухнул, однако одна из учащихся заявила Лайфу, что всё было не совсем так.

По словам девушки, в лифт "много народу залезло сразу". Предположительно, потому и произошла его поломка. Студенты, которые находились в коридоре, буквально разнесли лифт, чтобы спасти однокурсников. Одной из учащихся потребовалась помощь врачей.

Пресс-секретарь МФЮА Екатерина Исаева сообщила радиостанции "Говорит Москва", что ЧП случилось по вине студентов. Всё произошло по причине грубого нарушения требований эксплуатации, уточнила она, из-за которых и произошла остановка лифта, спровоцировавшая блокирование обучающихся в его кабине на уровне первого этажа.

В обстоятельствах произошедшего разбирается Следственный комитет. Ведомство уже начало доследственную проверку.