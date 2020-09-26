В России изменится порядок выплаты пенсий на карту

Россияне смогут получать пенсии только на карту платёжной системы "Мир", сообщает РИА "Новости". Нововведение будет действовать с 1 октября и распространится также на детские пособия.

— Если вы являетесь получателем пособия на детей, то необходимо обратиться в МФЦ с заявлением о смене банковских реквизитов для этой выплаты в случае, если до этого вы не подавали подобного заявления или не предоставляли данные своей карты "Мир", — цитирует агентство пресс-службу Национальной системы платёжных карт.

Это же касается и пожилых граждан. Им необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд по месту регистрации.