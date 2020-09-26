В России изменится порядок выплаты пенсий на карту

Россияне смогут получать пенсии только на карту платёжной системы "Мир", сообщает РИА "Новости". Нововведение будет действовать с 1 октября и распространится также на детские пособия.
— Если вы являетесь получателем пособия на детей, то необходимо обратиться в МФЦ с заявлением о смене банковских реквизитов для этой выплаты в случае, если до этого вы не подавали подобного заявления или не предоставляли данные своей карты "Мир", — цитирует агентство пресс-службу Национальной системы платёжных карт.
Это же касается и пожилых граждан. Им необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд по месту регистрации.
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Ранее в Пенсионном фонде России прокомментировали заявления руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаила Когана. Он утверждал, что выплата пенсий на карту может быть "заморожена", если шесть месяцев не снимать деньги со счёта.
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