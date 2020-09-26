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Кети Топурия рассказала о скорой свадьбе

С женихом певица познакомилась у него на дне рождения.

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Фото © Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Поклонники солистки группы "А-Студио" Кети Топурии увидели у неё кольцо на безымянном пальце и предположили, что звезда вышла замуж. В Сети разгорелись споры. Впрочем, они были недолгими. Сама артистка в разговоре с изданием Peopletalk подтвердила, что действительно помолвлена с дипломатом и бизнесменом Львом Деньговым.

Мы в гримёрке два слова кинули друг другу, а через какое-то время вышли на связь — и всё закрутилось, понеслось, — рассказала певица. Она добавила, что всё происходило на дне рождения Льва, случайная беседа переросла в роман.

Певица добавила, что с возлюбленным они помолвлены уже два месяца. Дело идёт к свадьбе. При этом дела семейные не мешают Топурии плодотворно работать. Скоро у "А-Студио" выйдет новый клип.

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33-летняя вокалистка "А'Студио" пока ещё только готовится к свадьбе, поэтому позволяет себе довольно откровенные кадры.

Ранее фанаты заподозрили Топурию в беременности из-за неоднозначного фото. На снимке исполнительница лежит вполоборота к камере в одном лишь купальнике и прикрывает рукой живот, вероятно, в надежде, что подписчики ничего не заметят.

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