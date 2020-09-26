Нюша надела купальник и снялась в таких позах, что даже у самых стойких фанатов сдали нервы

30-летняя Нюша снова заставила своих подписчиков прильнуть к экранам, поделившись кадрами, где на ней минимум одежды. Певица выложила фото в "Инстаграм", чтобы привлечь внимание к своему бренду NyuCycle, но в центре оказалась она сама.

На одном из снимков девушка позировала в шляпе и персиковом купальнике, повернувшись спиной к камере. Исполнительница хита "Вою на луну" выбрала ракурс, при котором её пышные формы не ускользнут от взглядов юзеров. На втором кадре Нюша предстала, сидя вполоборота и распустив розовые локоны. Артистка и тут выбрала для съёмки купальник, только другого оттенка.

Фото © Instagram / nyusha_nyusha

В комментарии тут же пришёл 40-летний супруг певицы Игорь Сивов, который написал своей возлюбленной тёплые слова и оставил несколько эмодзи в виде сердечек. Другие пользователи тоже не скрывали своего восхищения внешностью певицы. Однако не всем приглянулась её фотосессия. Юзеры решили, что после вступления в брак артистка стала вести себя слишком откровенно.

Ты не перестаёшь меня удивлять, любимая 😍❤️❤️❤️ Игорь Сивов, муж

Фото © Instagram / nyusha_nyusha

А изначально такая смиренная была to.ri6673

Раньше не так была открыта, а как вышла замуж, так больше тело стала открывать sveta._essens

Ох, Нюша-Нюша🤦‍♀️. А скромность украшает mashulya_smi