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Нюша надела купальник и снялась в таких позах, что даже у самых стойких фанатов сдали нервы

По мнению юзеров, девушка ведёт себя всё откровеннее.

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Фото © Instagram / nyusha_nyusha

30-летняя Нюша снова заставила своих подписчиков прильнуть к экранам, поделившись кадрами, где на ней минимум одежды. Певица выложила фото в "Инстаграм", чтобы привлечь внимание к своему бренду NyuCycle, но в центре оказалась она сама.

Фото © Instagram / nyusha_nyusha, nyu_cycle

Фото © Instagram / nyusha_nyusha, nyu_cycle

На одном из снимков девушка позировала в шляпе и персиковом купальнике, повернувшись спиной к камере. Исполнительница хита "Вою на луну" выбрала ракурс, при котором её пышные формы не ускользнут от взглядов юзеров. На втором кадре Нюша предстала, сидя вполоборота и распустив розовые локоны. Артистка и тут выбрала для съёмки купальник, только другого оттенка.

Фото © Instagram / nyusha_nyusha

Фото © Instagram / nyusha_nyusha

В комментарии тут же пришёл 40-летний супруг певицы Игорь Сивов, который написал своей возлюбленной тёплые слова и оставил несколько эмодзи в виде сердечек. Другие пользователи тоже не скрывали своего восхищения внешностью певицы. Однако не всем приглянулась её фотосессия. Юзеры решили, что после вступления в брак артистка стала вести себя слишком откровенно.

Ты не перестаёшь меня удивлять, любимая 😍❤️❤️❤️

Игорь Сивов, муж

Фото © Instagram / nyusha_nyusha

Фото © Instagram / nyusha_nyusha

А изначально такая смиренная была

to.ri6673

Раньше не так была открыта, а как вышла замуж, так больше тело стала открывать

sveta._essens

Ох, Нюша-Нюша🤦‍♀️. А скромность украшает

mashulya_smi

Впрочем, исполнительница стремится порадовать подписчиков не только горячими фото, но и новыми треками. Так, недавно она сообщила, что открыт предзаказ на её грядущий альбом Solaris Es.

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Артистка наслаждается местной природой и колоритом, но не забывает о своих фанатах.

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