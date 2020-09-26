Путин 28 сентября проведёт расширенное заседание президиума Госсовета

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 28 сентября, проведёт расширенное заседание президиума Государственного совета. Обсуждение будет посвящено национальным проектам, сообщил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России отметил, что заседание пройдёт в режиме видеоконференции.
Орешкин: Контроль со стороны президента за достижением нацпроектов будет максимальнымРанее Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года".
Ранее глава государства рассказал, что станет главным индикатором успеха нацпроектов.
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