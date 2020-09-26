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Путин 28 сентября проведёт расширенное заседание президиума Госсовета

Оно пройдёт в режиме видеоконференции.

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Фото © Kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 28 сентября, проведёт расширенное заседание президиума Государственного совета. Обсуждение будет посвящено национальным проектам, сообщил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России отметил, что заседание пройдёт в режиме видеоконференции.

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