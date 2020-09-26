Попова — о росте случаев коронавируса в России: Люди не соблюдают требования

— В первую очередь он (рост заболеваемости. — Прим. Лайфа) связан с тем, что люди не соблюдают требования. Поэтому главная задача сегодня — вернуться не к страху, не к испугу, а именно настороженности по отношению к новой инфекции, — сказала главный санитарный врач РФ в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцины" на канале "Россия-1".