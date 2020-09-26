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Попова — о росте случаев коронавируса в России: Люди не соблюдают требования

Главная задача на сегодня заключается в том, чтобы вернуться к настороженности по отношению к CoViD-19, подчеркнула она.

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Фото © ТАСС / Александр Астафьев / POOL

Увеличение числа случаев коронавируса в России прежде всего связано с несоблюдением гражданами мер предосторожности, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В первую очередь он (рост заболеваемости. — Прим. Лайфа) связан с тем, что люди не соблюдают требования. Поэтому главная задача сегодня — вернуться не к страху, не к испугу, а именно настороженности по отношению к новой инфекции, — сказала главный санитарный врач РФ в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцины" на канале "Россия-1".

Попова отметила, что рост числа случаев коронавируса начался с последних дней августа. Это в том числе связано с наступлением холодного времени года, а именно сезона острых респираторных вирусных инфекций.

В Москве выявили максимум заразившихся коронавирусом с 8 июня

Полностью выздоровело за прошедшие сутки 1123 человека.

Напомним, в России за прошедшие сутки выявили ещё 7523 случая CoViD-19.

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