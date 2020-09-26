"Всё было на нервной почве". Житель Нижегородской области объяснил, почему убил школьницу после конфликта с её мамой

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Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в посёлке Неклюдово Нижегородской области рассказал, что незадолго до трагедии сильно поссорился с мамой малышки — своей бывшей сожительницей.

— Постоянно мы с ней проживали, она приезжала. Обманывала постоянно, в последнее время в какой-то квартире находилась, в какой — неизвестно, — говорит мужчина об экс-возлюбленной.

По словам злоумышленника, женщина якобы рассказала ему, что сделала аборт, что и разозлило его. При этом подозреваемый в убийстве не помнит, что говорил девочке в день трагедии, чтобы она пошла с ним. На вопрос, как школьница оказалась замешана в ситуации, если конфликт был с её матерью, мужчина заявил, что "всё происходило на нервной почве". Он также добавил, что находился в запое.

Злоумышленник отметил, что якобы поднимал руку на сожительницу один раз, хотя женщина утверждает, что такое происходило регулярно.

Тем временем жители Неклюдова простились с убитой, на похороны девочки пришло несколько десятков человек.