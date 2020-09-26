Россиянам назвали условия выработки пожизненного иммунитета к коронавирусу

У некоторых людей при определённых особенностях иммунной системы может быть сформирован пожизненный иммунитет к коронавирусу, заявил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.
— При определённых особенностях иммунной системы и в случае, если это было тяжёлое течение заболевания, я могу предположить, что пожизненный иммунитет может быть сформирован, — сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцины" на телеканале "Россия-1".
Максютов отметил, что при тяжёлом течении коронавируса у человека должен сформироваться достаточный иммунитет, чтобы не потребовалась вакцинация.
Попова — о росте случаев коронавируса в России: Люди не соблюдают требованияГлавная задача на сегодня заключается в том, чтобы вернуться к настороженности по отношению к CoViD-19, подчеркнула она.
Ранее учёные выяснили, какая болезнь может даровать иммунитет к коронавирусу.
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