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Россиянам назвали условия выработки пожизненного иммунитета к коронавирусу

При тяжёлом течении болезни появляется достаточное количество антител, что позволяет не вакцинироваться.

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Фото © ТАСС / EPA

У некоторых людей при определённых особенностях иммунной системы может быть сформирован пожизненный иммунитет к коронавирусу, заявил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.

При определённых особенностях иммунной системы и в случае, если это было тяжёлое течение заболевания, я могу предположить, что пожизненный иммунитет может быть сформирован, — сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцины" на телеканале "Россия-1".

Максютов отметил, что при тяжёлом течении коронавируса у человека должен сформироваться достаточный иммунитет, чтобы не потребовалась вакцинация.

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Главная задача на сегодня заключается в том, чтобы вернуться к настороженности по отношению к CoViD-19, подчеркнула она.

Ранее учёные выяснили, какая болезнь может даровать иммунитет к коронавирусу.

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