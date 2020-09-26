Привязанного к дереву пса нашли вместе с грустной запиской, и даже тут оказался виноват CoViD-19

Роуди полтора года. По овчарке видно, что её любили и всегда заботились. Но, несмотря на это, животное всё же попало на улицу. Как такое вышло? Хозяин всё рассказал в объяснительной записке, которую прикрепил к ошейнику любимого питомца. Оказалось, мужчина был вынужден отказаться от собаки, потому что больше не мог о ней позаботиться. Из-за коронавируса он сначала потерял работу, а затем и дом.
Меня зовут Роуди. Я была одной из 10 щенков в помёте. Наполовину немецкая овчарка, а на другую — австралийская. Я знаю основные команды вроде "сидеть", "лежать", "дай лапу" и "переворот". Я обожаю играть, и у меня всегда полно энергии. Я жую свои игрушки, а если они пищат — разрываю на части. <...>
Я была избалованной девочкой. Папа даже купил мне личный диван и кровать с эффектом памяти.
Он баловал меня говядиной и курицей. Но в основном кормил бараниной с рисом. Пожалуйста, если вы нашли меня, найдите мне хороший и любящий дом. И, может быть, друга. Я люблю детей и хорошо играю с собаками.
Из-за ковида мой папа потерял работу и скоро — дом. Пожалуйста, помолитесь за него и подарите надежду, что я найду себе хорошую семью
Местный приют для собак, который нашёл Роуди, тут же опубликовал её фотографию в Facebook вместе с запиской. Пользователи растаяли от милого послания. По сообщениям администрации приюта, им поступило уже более 20 заявок на "удочерение".
Однако среди комментариев под постом с душераздирающей историей нашлись пользователи, которые отказались умиляться записке. Многие посчитали, что хозяин собаки поступил крайне странно, оставив её без присмотра на улице. Если бы он хотел для неё лучшего, он просто мог отвести её в приют напрямую. Так хотя бы животное точно не попало к случайным прохожим, пишет Yahoo News.
Хорошо. Он не может позаботиться о собаке, но зачем было её просто бросать???!! Её могли избить или ещё что хуже. Что ему мешало сразу отвести питомца в приют или вызвать работников к себе? Это был бы ответственный подход
WOW-news
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