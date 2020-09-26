Привязанного к дереву пса нашли вместе с грустной запиской, и даже тут оказался виноват CoViD-19

Меня зовут Роуди. Я была одной из 10 щенков в помёте. Наполовину немецкая овчарка, а на другую — австралийская. Я знаю основные команды вроде "сидеть", "лежать", "дай лапу" и "переворот". Я обожаю играть, и у меня всегда полно энергии. Я жую свои игрушки, а если они пищат — разрываю на части. <...>

Я была избалованной девочкой. Папа даже купил мне личный диван и кровать с эффектом памяти.

Он баловал меня говядиной и курицей. Но в основном кормил бараниной с рисом. Пожалуйста, если вы нашли меня, найдите мне хороший и любящий дом. И, может быть, друга. Я люблю детей и хорошо играю с собаками.

Из-за ковида мой папа потерял работу и скоро — дом. Пожалуйста, помолитесь за него и подарите надежду, что я найду себе хорошую семью