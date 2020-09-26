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10 фото красавицы из Москвы, которая обошла всех конкуренток и получила титул "мисс Евразия — 2020"

Анастасия смогла заполучить заветную корону, которую привезла с собой из Стамбула.

Фото © Instagram / anastasiiarott

22-летняя Анастасия Ротт из Москвы стала победительницей конкурса красоты "Мисс Евразия — 2020", который прошёл на днях в Стамбуле

Фото © Instagram / anastasiiarott

Фото © Instagram / anastasiiarott

В крупнейший город Турции съехались финалистки из 18 стран и республик, но первой красавицей среди 24 конкурсанток стала Анастасия

Фото © Instagram / anastasiiarott

Фото © Instagram / anastasiiarott

Девушки показали себя во время фотосессий, дефиле в национальных костюмах и творческого конкурса

Фото © Instagram / anastasiiarott

Фото © Instagram / anastasiiarott

Анастасия призналась, что просто старалась быть собой и со всеми общаться, а дружный и приветливый коллектив заряжал на победу

Фото © Instagram / anastasiiarott

Фото © Instagram / anastasiiarott

Теперь, после такого успеха, девушка не планирует покидать фешен-индустрию. Выпускница международного института бизнеса и дизайна собирается заняться разработкой собственной коллекции одежды

Фото © Instagram / anastasiiarott

Фото © Instagram / anastasiiarott

Фото этой учительницы из Караганды покорили даже зарубежные СМИ, но правда их сильно разочаровала

Снимки Алины разошлись по соцсетям и интернет-изданиям, и каждый мечтал оказаться на месте её учеников.

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