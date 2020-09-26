10 фото красавицы из Москвы, которая обошла всех конкуренток и получила титул "мисс Евразия — 2020"

22-летняя Анастасия Ротт из Москвы стала победительницей конкурса красоты "Мисс Евразия — 2020", который прошёл на днях в Стамбуле

Фото © Instagram / anastasiiarott

В крупнейший город Турции съехались финалистки из 18 стран и республик, но первой красавицей среди 24 конкурсанток стала Анастасия

Фото © Instagram / anastasiiarott

Девушки показали себя во время фотосессий, дефиле в национальных костюмах и творческого конкурса

Фото © Instagram / anastasiiarott

Анастасия призналась, что просто старалась быть собой и со всеми общаться, а дружный и приветливый коллектив заряжал на победу

Фото © Instagram / anastasiiarott

Теперь, после такого успеха, девушка не планирует покидать фешен-индустрию. Выпускница международного института бизнеса и дизайна собирается заняться разработкой собственной коллекции одежды