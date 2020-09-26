22-летняя Анастасия Ротт из Москвы стала победительницей конкурса красоты "Мисс Евразия — 2020", который прошёл на днях в Стамбуле
В крупнейший город Турции съехались финалистки из 18 стран и республик, но первой красавицей среди 24 конкурсанток стала Анастасия
Девушки показали себя во время фотосессий, дефиле в национальных костюмах и творческого конкурса
Анастасия призналась, что просто старалась быть собой и со всеми общаться, а дружный и приветливый коллектив заряжал на победу
Теперь, после такого успеха, девушка не планирует покидать фешен-индустрию. Выпускница международного института бизнеса и дизайна собирается заняться разработкой собственной коллекции одежды
WOW-girls
10 фото красавицы из Москвы, которая обошла всех конкуренток и получила титул "мисс Евразия — 2020"
сегодня в 08:00
Модель показала, как увеличить ягодицы за секунду, заставив забыть про фотошоп и пластику
вчера в 12:54
Красавица, которая украла внимание журналистов на инаугурации Лукашенко, оказалась успешной бизнесвумен
вчера в 10:15
Комментариев: 0