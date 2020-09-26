Малыш побил мировой рекорд, встав на водные лыжи в шесть месяцев, и видео с ним кажется нереальным

Мало кто может похвастаться тем, что смог установить мировой рекорд. А малыш Рич с лёгкостью сделал это в полугодовалом возрасте. Он ещё несмело стоит на ногах, но то на земле, а с водой у него совсем нет проблем. Рич прокатился на водных лыжах по озеру Пауэлл в Юте, США, пока мама снимала всё на камеру, а папа страховал сына с края катера, пишет News.com.

Видео © Instagram / richcaseyhumpherys

Кейси и Минди Хамферис — сами любители активного отдыха и туризма, поэтому и сына решили приучать к необычному семейному досугу с малых лет. Вместе с Ричем они уже плавали на каяках, занимались сёрфингом, катались на лодке, устраивали походы и ночные посиделки у костра. Словом, за свои шесть месяцев малыш испытал больше, чем некоторые взрослые за всю жизнь.

Фото © Instagram / richcaseyhumpherys

Ричу удалось побить мировой рекорд и стать самым маленьким ребёнком, вставшим на водные лыжи. Предыдущей рекордсменкой была Зила Сент-Ондж из Флориды, которая в 2016 году прокатилась на лыжах в возрасте 6 месяцев и 27 дней. Видео Рича набрало более 16 тысяч лайков, а в комментариях пользователи "Инстаграма" похвалили его родителей и пришли в восторг от крутости карапуза.

Фото © Instagram / richcaseyhumpherys

Чегоооо??? Это самая крутая вещь, которую я видела! themistydawn

Божечки, какой он миленький!

izaktenoreo_