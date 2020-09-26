Малыш побил мировой рекорд, встав на водные лыжи в шесть месяцев, и видео с ним кажется нереальным

Мало кто может похвастаться тем, что смог установить мировой рекорд. А малыш Рич с лёгкостью сделал это в полугодовалом возрасте. Он ещё несмело стоит на ногах, но то на земле, а с водой у него совсем нет проблем. Рич прокатился на водных лыжах по озеру Пауэлл в Юте, США, пока мама снимала всё на камеру, а папа страховал сына с края катера, пишет News.com.
Видео © Instagram / richcaseyhumpherys
Кейси и Минди Хамферис — сами любители активного отдыха и туризма, поэтому и сына решили приучать к необычному семейному досугу с малых лет. Вместе с Ричем они уже плавали на каяках, занимались сёрфингом, катались на лодке, устраивали походы и ночные посиделки у костра. Словом, за свои шесть месяцев малыш испытал больше, чем некоторые взрослые за всю жизнь.
Ричу удалось побить мировой рекорд и стать самым маленьким ребёнком, вставшим на водные лыжи. Предыдущей рекордсменкой была Зила Сент-Ондж из Флориды, которая в 2016 году прокатилась на лыжах в возрасте 6 месяцев и 27 дней. Видео Рича набрало более 16 тысяч лайков, а в комментариях пользователи "Инстаграма" похвалили его родителей и пришли в восторг от крутости карапуза.
Чегоооо??? Это самая крутая вещь, которую я видела!
Божечки, какой он миленький!
Моё уважение родителям! Заметно, как они серьёзно подошли к безопасности малыша
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