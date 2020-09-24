Фото этой учительницы из Караганды покорили даже зарубежные СМИ, но правда их сильно разочаровала

22-летняя Алина Эванс из Караганды, Казахстан, прославилась на весь мир после фото из класса, в котором она объясняла ребёнку тему по английскому языку

Фото © Instagram / alinaevanss

Снимки девушки обсуждались в соцсетях, а парни из разных стран мечтали попасть к ней на занятие, но их мечтам не суждено сбыться

Фото © Instagram / alinaevanss

Ставшие такими популярными фото на самом деле постановочные, а Алина — никакая не учительница английского языка. Для многих это стало очевидно из-за её платья

Фото © Instagram / alinaevanss

Девушка особенно ничем не занимается, лишь летает по миру и отдыхает на роскошных курортах. В "Инстаграме" за её жизнью следит уже 168 тыс. подписчиков

Фото © Instagram / alinaevanss

Алина балует себя дорогим парфюмом, брендовой одеждой и хорошим алкоголем. На её снимках всегда полно огромных букетов, а за кадром часто присутствует молодой человек, который, судя по его машинам, не стеснён в средствах